Le parcours de SpaceX vers le dépôt d'une demande d'introduction en bourse historique

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Le dossier d'introduction en bourse de SpaceX a enfin levé le voile sur les finances d'une entreprise qui vise à dominer des secteurs allant des fusées et des satellites à l'intelligence artificielle et aux centres de données.

Dirigée par son directeur général milliardaire Elon Musk, l'entreprise privée la plus valorisée au monde vise à lever 75 milliards de dollars pour une valorisation avoisinant les 2 000 milliards de dollars, ce qui pourrait en faire la plus grande introduction en bourse de l'histoire .

Le dossier, publié mercredi soir, a également confirmé une série de récents articles de Reuters concernant cette offre.

Voici quelques thèmes clés sur lesquels les investisseurs sont susceptibles de se concentrer:

LE CASSE-TÊTE DE LA VALORISATION

** L'introduction en bourse a mis en évidence la difficulté d'évaluer SpaceX, dont le mélange d'activités satellitaires rentables et de projets futuristes coûteux a peu d'équivalents sur les marchés publics.

** Les investisseurs qui souscrivent à l'introduction en bourse de SpaceX font un pari risqué en misant sur la capacité du directeur général Musk à transformer une activité de satellites en pleine croissance en quelque chose de bien plus grand, en utilisant une fusée non éprouvée pour alimenter une expansion ambitieuse dans le domaine de l'IA.

CONCENTRATION DU CONTRÔLE ENTRE LES MAINS DE MUSK

** Ces informations fournissent à Wall Street l’un des aperçus les plus clairs à ce jour de ce qu’on appelle la « Muskonomie » – l’empire d’entreprises étroitement liées du milliardaire couvrant les secteurs de l’automobile, de l’IA, des réseaux sociaux et de l’espace.

** SpaceX a adopté des politiques de gouvernance d'entreprise qui éroderont les protections habituelles des actionnaires . Musk conservera 85,1 % des droits de vote combinés de la société, selon le document déposé. Elle utilisera une structure d'actions à deux catégories qui accorde aux actionnaires de catégorie B 10 voix chacun, concentrant le contrôle entre les mains de Musk et d'une poignée d'autres initiés , tandis que les actions de catégorie A vendues aux investisseurs publics donneront droit à une voix chacune, selon le prospectus.

DES SATELLITES ET DES FUSÉES À L'IA

** SpaceX domine le marché des satellites en orbite terrestre basse utilisés pour fournir des services Internet et de communication via son service Starlink. Ce dépôt intervient au cours d’une semaine cruciale pour le fabricant de fusées, qui se prépare pour un vol d’essai de sa fusée Starship de nouvelle génération jeudi.

** Parmi les trois divisions de SpaceX, seul le segment de la connectivité, alimenté par Starlink, a été rentable au cours des trois premiers mois de l'année.

** L'acquisition de xAI a transformé SpaceX en une entreprise bien plus axée sur l'IA , mais a également intensifié ses dépenses, cette activité représentant 76 % des 10,1 milliards de dollars de dépenses d'investissement de l'entreprise au cours du premier trimestre.

PARIS FUTURISTES

SpaceX a exposé des ambitions allant au-delà des fusées et des satellites, citant l'exploitation minière des astéroïdes, la fabrication spatiale et la production d'énergie sur la Lune et sur Mars comme marchés potentiels pour l'avenir.

SpaceX a déclaré dans son prospectus que sa mission est de « construire les systèmes et les technologies nécessaires pour rendre la vie multiplanétaire ».

IMPACT SUR LE MARCHÉ: L'INTRODUCTION EN BOURSE ET AU-DELÀ

Si SpaceX atteint la valorisation visée, cela obligerait instantanément Wall Street à repenser son très convoité club des « Magnificent Seven », composé de géants technologiques valant plus de mille milliards de dollars.

À Wall Street, les banques qui mènent l'introduction en bourse devraient engranger une manne de commissions de souscription si l'offre est réalisée à la taille visée. L'opération constitue également un coup de maître pour le Nasdaq , où SpaceX prévoit de s'introduire en bourse.

Pour le marché des introductions en bourse, les banquiers et les experts du secteur préviennent que cette opération pourrait accaparer une part disproportionnée de l'attention des investisseurs et de la liquidité du marché, risquant ainsi d'évincer d'autres candidats potentiels.

Quelques autres articles de Reuters sur cette introduction en bourse: ** Comment SpaceX se positionne par rapport à certaines des plus grandes introductions en bourse américaines ** De Saudi Aramco à Alibaba: les plus grandes introductions en bourse au monde ** Des méga-introductions en bourse se profilent à Wall Street alors que SpaceX, la société d'Elon Musk, dévoile ses documents ** Le chemin vers l'introduction en bourse titanesque de SpaceX ** Du dépôt du dossier à la première cotation : les coulisses du processus d'introduction en bourse aux États-Unis