Le NTSB s'interroge sur les systèmes d'aide à la conduite et sur l'absence de réglementation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le National Transportation Safety Board (NTSB) a critiqué mardi l'absence de réglementation gouvernementale sur les systèmes d'aide à la conduite et a soulevé des questions sur les affirmations des constructeurs automobiles.
Le NTSB tient une audience pour déterminer la cause probable de deux accidents mortels impliquant le système avancé d'aide à la conduite mains libres BlueCruise de Ford Motor.
Thomas Chapman, membre du conseil d'administration du NTSB, s'est déclaré déçu par la National Highway Traffic Safety Administration, estimant qu'elle a fait preuve d'un "manque de leadership" en n'abordant pas les questions relatives au déploiement des systèmes d'aide à la conduite.
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