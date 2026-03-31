 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le NTSB s'interroge sur les systèmes d'aide à la conduite et sur l'absence de réglementation
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 16:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le National Transportation Safety Board (NTSB) a critiqué mardi l'absence de réglementation gouvernementale sur les systèmes d'aide à la conduite et a soulevé des questions sur les affirmations des constructeurs automobiles.

Le NTSB tient une audience pour déterminer la cause probable de deux accidents mortels impliquant le système avancé d'aide à la conduite mains libres BlueCruise de Ford Motor.

Thomas Chapman, membre du conseil d'administration du NTSB, s'est déclaré déçu par la National Highway Traffic Safety Administration, estimant qu'elle a fait preuve d'un "manque de leadership" en n'abordant pas les questions relatives au déploiement des systèmes d'aide à la conduite.

Valeurs associées

FORD MOTOR
11,385 USD NYSE +0,31%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank