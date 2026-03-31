Le NTSB s'interroge sur les systèmes d'aide à la conduite et sur l'absence de réglementation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le National Transportation Safety Board (NTSB) a critiqué mardi l'absence de réglementation gouvernementale sur les systèmes d'aide à la conduite et a soulevé des questions sur les affirmations des constructeurs automobiles.

Le NTSB tient une audience pour déterminer la cause probable de deux accidents mortels impliquant le système avancé d'aide à la conduite mains libres BlueCruise de Ford Motor.

Thomas Chapman, membre du conseil d'administration du NTSB, s'est déclaré déçu par la National Highway Traffic Safety Administration, estimant qu'elle a fait preuve d'un "manque de leadership" en n'abordant pas les questions relatives au déploiement des systèmes d'aide à la conduite.