Le NTSB affirme que les robotsaxis de Waymo ont dépassé illégalement des bus scolaires arrêtés dans de nouveaux incidents

Le National Transportation Safety Board a déclaré mardi qu'il enquêtait sur un nouvel incident survenu en janvier, au cours duquel des véhicules autopilotés de Waymo ont dépassé un bus scolaire arrêté dont les feux étaient activés, en violation de la loi de l'État du Texas. En décembre, l'unité d'Alphabet a rappelé ses véhicules autonomes après que les autorités texanes ont déclaré qu'ils avaient dépassé illégalement des bus scolaires au moins 19 fois depuis le début de l'année scolaire. Un nouvel incident s'est produit à Austin, au Texas, le 12 janvier alors qu'un bus scolaire embarquait des passagers et fait l'objet d'une enquête, a déclaré le NTSB, ajoutant qu'il était également au courant d'un incident survenu le 14 janvier impliquant un Waymo et un bus scolaire international 2023 circulant sur un itinéraire réservé aux personnes ayant des besoins particuliers.