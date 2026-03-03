Le NTSB affirme que les robotsaxis de Waymo ont dépassé illégalement des bus scolaires arrêtés dans de nouveaux incidents

(Ajoute le commentaire de Waymo, le contexte, plus de détails dans les paragraphes 3-11, ajoute une photo) par David Shepardson

Le National Transportation Safety Board a déclaré mardi qu'il enquêtait sur un nouvel incident survenu en janvier, au cours duquel des véhicules autopilotés de Waymo ont dépassé un bus scolaire à l'arrêt dont les feux étaient activés, en violation de la loi de l'État du Texas. En décembre, l'unité d'Alphabet a rappelé ses véhicules autonomes après que les autorités texanes ont déclaré qu'ils avaient dépassé illégalement des bus scolaires au moins 19 fois depuis le début de l'année scolaire. Un nouvel incident s'est produit à Austin, au Texas, le 12 janvier alors qu'un bus scolaire chargeait des passagers et fait l'objet d'une enquête, a déclaré le NTSB, ajoutant qu'il est également au courant d'un incident survenu le 14 janvier impliquant un Waymo et un bus scolaire international 2023 opérant sur un itinéraire à besoins spéciaux.

Le NTSB a déclaré que le Waymo s'est arrêté pour le bus, mais que d'autres véhicules l'ont dépassé, ce qui a incité le Waymo à demander à un opérateur humain d'assistance à distance s'il s'agissait "d'un bus scolaire avec des signaux actifs?" et l'agent a répondu par la négative, puis le Waymo a dépassé le bus.

Le NTSB prévoit d'émettre des recommandations de sécurité pour éviter des incidents similaires.

Waymo a déclaré qu'il appréciait le travail du NTSB.

Waymo a déclaré en décembre qu'un problème de logiciel avait contribué à ce que les véhicules à conduite autonome ralentissent ou s'arrêtent d'abord pour un bus scolaire, puis poursuivent leur route.

L'Administration nationale de la sécurité routière a d'abord ouvert une enquête en octobre sur les véhicules Waymo à proximité des bus scolaires.

L'Austin Independent School District a déclaré en novembre que cinq incidents s'étaient produits en novembre après que Waymo ait publié une mise à jour logicielle antérieure pour résoudre le problème.

L'année dernière, le système scolaire a demandé à l'entreprise d'interrompre ses opérations autour des écoles aux heures de ramassage et de dépose des élèves jusqu'à ce qu'elle puisse s'assurer que les véhicules n'enfreignent pas la loi, mais Waymo a refusé.

La NHTSA et le NTSB enquêtent également sur la collision survenue le 23 janvier entre un Waymo autopiloté et une fillette de neuf ans dans une zone scolaire à Santa Monica, en Californie, qui traversait la rue en courant derrière un SUV garé en double file en direction de l'école.

Waymo a déclaré que le véhicule autopiloté a immédiatement détecté la fillette, a freiné brusquement et a réduit sa vitesse d'environ 17 mph à moins de 6 mph avant que le contact ne soit établi.