Le nouveau tabloïd de Rupert Murdoch apportera l'attitude du New York Post en Californie

(Une refonte qui passe par l'écriture) par Dawn Chmielewski

Les titres du type "Un corps sans tête dans un bar sans haut", rendus célèbres par le tabloïd emblématique New York Post, pourraient bientôt accueillir les Californiens, car News Corp NWSA.O de Rupert Murdoch se prépare à s'étendre sur la côte ouest avec le lancement de son plus grand quotidien américain depuis près de 15 ans. Le California Post, dont le siège sera à Los Angeles, devrait être lancé au début de 2026, a déclaré Sean Giancola, directeur général et éditeur du New York Post Media Group, qui comprendra la nouvelle publication. Selon les experts de l'industrie californienne de l'information, le tabloïd chercherait à tirer parti des difficultés du Los Angeles Times, qui a perdu des abonnés et du personnel. Le California Post proposera un mélange familier de ce qu'il appelle le "journalisme de bon sens", des informations sur les célébrités et les divertissements et des reportages sportifs sur de multiples plateformes, y compris les mobiles et les ordinateurs de bureau, l'audio, les médias sociaux et la presse écrite", a déclaré M. Giancola lors d'une interview. "Nous touchons déjà 3 millions de personnes sur le marché de L.A. et plus de 7 millions en Californie, il y a donc une base d'audience qui s'engage déjà dans notre marque", a déclaré M. Giancola dans une interview. Murdoch, président émérite de la société, a reconnu que la Californie représentait une opportunité de marché et a donné sa bénédiction à l'entreprise, a déclaré une source au courant de l'affaire. "On ne lance pas un journal sans avoir l'avis de l'un des meilleurs hommes du secteur", a ajouté cette source.

Le dernier quotidien lancé aux États-Unis par News Corp, propriétaire du New York Post et du Wall Street Journal, était le Daily, un journal numérique destiné à la tablette iPad d'Apple, alors toute nouvelle, en 2011. Il a fermé ses portes l'année suivante.

Un porte-parole du Los Angeles Times n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire sur le California Post.

UNE APPROCHE POPULISTE Jonathan Weber, vétéran de l'industrie californienne de l'information, a déclaré que les journaux de l'État adhèrent à une approche dominante du journalisme, ce qui pourrait donner l'occasion à un autre type de voix de refléter ce moment de l'évolution du pays.

"Il y a peut-être de la place pour une approche plus pugilistique, plus à droite, plus sensationnaliste", a déclaré M. Weber, ancien rédacteur en chef de Reuters et entrepreneur en série qui a fondé le San Francisco Standard et l'Industry Standard, spécialisé dans les entreprises technologiques. "Il pourrait y avoir une ouverture pour cela." Mais il a ajouté que le California Post était également confronté à des défis. Le New York Post est populaire auprès des lecteurs qui achètent le tabloïd dans un kiosque à journaux avant de sauter dans le métro, alors que les Californiens ont tendance à se rendre au travail en voiture, a expliqué M. Weber. M. Giancola a indiqué que le New York Post Media Group a une portée beaucoup plus large en ligne que par le biais de son édition imprimée, grâce à un trio de marques numériques comprenant Page Six, axé sur les célébrités, un guide du divertissement et de la culture pop, Decider, et son site Web principal. Ces sites ont attiré ensemble 90 millions de visiteurs uniques mensuels en juin, a indiqué la société.

Le Post a atteint la rentabilité en 2022 en monétisant ces audiences et en gérant une opération d'information "allégée", a déclaré M. Giancola. Il s'est également développé dans de nouveaux formats, notamment les podcasts, la vidéo et le commerce électronique. "L.A. et la Californie - comme de nombreuses zones géographiques du pays - sont des déserts d'informations", a déclaré M. Giancola. "Nous pensons que nous pouvons arriver à L.A. avec la même formule et couvrir la Californie d'une manière adaptée." Ken Doctor, directeur général de Lookout Local, une organisation de journalisme communautaire basée en Californie, a déclaré que le New York Post pourrait simplement changer la marque du tabloïd pour la Californie et augmenter son lectorat et sa publicité. Il pourrait également combler un vide pour une niche de lecteurs dans un État dominé par des politiciens de gauche, mais où 38 % ont voté pour le président Donald Trump lors des dernières élections.

"Il y a une place pour une publication culturellement conservatrice et une autre qui soit populiste et qui corresponde à l'époque populiste", a déclaré M. Doctor. Le propriétaire du Los Angeles Times, Patrick Soon-Shiong, a déclaré qu'il prévoyait de faire appel à des voix plus conservatrices dans sa recherche d'un "équilibre" pour corriger ce qu'il perçoit comme un parti pris de gauche, en prévision d'une introduction en bourse de la publication dans le courant de l'année prochaine. Le journal déficitaire, vieux de 143 ans, a licencié plus de 20 % de son personnel de rédaction en janvier 2024.