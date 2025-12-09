Le nouveau plan stratégique d'OSE Immunotherapeutics

(AOF) - OSE Immunotherapeutics a dévoilé un nouveau plan stratégique à horizon trois ans. L’objectif est d’accélérer le développement de ses programmes les plus prometteurs tout en maintenant une discipline financière rigoureuse. La société a identifié quatre leviers de création de valeur avec d’abord la finalisation de la phase 3 de Tedopi, Artemia, à un coût limité. Cette étude pivot de phase 3 dans le cancer du poumon non à petites cellules avance comme prévu et ses résultats sont attendus au premier trimestre 2028.

Son achèvement nécessitera des ressources financières supplémentaires limitées de la part d'OSE Immunotherapeutics.

Ensuite, la société compte développer le Lusvertikimab en formulation intraveineuse dans une ou deux nouvelles indications rares/spécialisées.

La société mise également sur ce même tratiement, mais en sous-cutanée dans la rectocolite hémorragique.

Enfin, OSE Immunotherapeutics table sur le maintien de son " leadership scientifique " en capitalisant sur sa plateforme de recherche différenciée pour stimuler l'innovation dans les indications rares et majeures.

Pour Marc Le Bozec, directeur général de la société : " Cette stratégie positionne OSE sur la voie du succès en concentrant ses ressources là où elles peuvent créer le plus de valeur pour toutes nos parties prenantes au cours des trois prochaines années. Elle est ambitieuse, mais réaliste pour une entreprise de notre taille. Nous avons atteint un point d'inflexion qui nous conduit à concentrer nos efforts sur les programmes offrant le plus fort potentiel de catalyseurs à court terme et de retour sur investissement, tout en préparant des partenariats pour les actifs nécessitant un développement à plus grande échelle, une fois qu'ils seront prêts pour une Phase 3 ".

