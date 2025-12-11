Le nouveau médicament de Lilly surpasse Zepbound en termes de perte de poids dans un essai sur l'arthrose à un stade avancé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions au paragraphe 3, détails sur les effets secondaires au paragraphe 7)

Eli Lilly LLY.N a déclaré jeudi que son médicament de nouvelle génération contre l'obésité avait aidé les patients à perdre en moyenne 28,7 % de leur poids lors d'un essai en phase finale, surpassant son médicament phare Zepbound et renforçant la position de leader de la société sur ce marché à croissance rapide.

Le marché mondial de l'obésité a bondi ces dernières années en raison de la forte demande de médicaments à base de GLP-1 tels que Zepbound et NOVOb.CO Wegovy de Novo Nordisk, ce qui a incité les fabricants de médicaments à investir massivement dans des traitements de nouvelle génération susceptibles d'entraîner une perte de poids plus rapide, plus profonde ou plus durable.

Les actions de Lilly, qui est devenu le mois dernier le premier fabricant de médicaments à atteindre la valeur de 1 000 milliards de dollars grâce à la demande croissante de ses médicaments pour la perte de poids, ont augmenté de 2,7 % dans les échanges avant la mise sur le marché. L'action de son rival Novo, cotée en bourse aux États-Unis, a glissé brièvement après l'annonce de Lilly, avant de rebondir.

Le rétatrutide, un médicament injectable une fois par semaine, fait partie d'une classe connue sous le nom d'incrétines, conçue pour imiter l'action de l'hormone GLP-1, qui aide à réguler la glycémie, à ralentir la vidange de l'estomac et à diminuer l'appétit.

Lilly, dans son premier rapport d'essai de phase avancée, a déclaré que la dose la plus élevée du médicament permettait une perte de poids allant jusqu'à 71,2 livres en moyenne après 68 semaines, ainsi qu'un soulagement substantiel des douleurs articulaires profondes chez les participants souffrant d'obésité et d'ostéoarthrite du genou.

L'entreprise a déclaré jeudi que sept autres essais de phase avancée évaluant le médicament dans l'obésité et le diabète de type 2 devraient être achevés en 2026.

Les effets secondaires étaient conformes à ceux généralement observés avec d'autres traitements de perte de poids dans les essais, a déclaré l'entreprise.

Contrairement aux agonistes du GLP-1 tels que le tirzepatide, principe actif de Mounjaro et Zepbound de Lilly, et le semaglutide, principe actif de Wegovy et Ozempic de Novo, le rétatrutide active trois récepteurs hormonaux - le GLP-1, le GIP et le glucagon - ce qui lui vaut le surnom de "triple G".

L'entreprise concurrente Novo développe également son propre candidat médicament pour la perte de poids "triple G", UBT251 , après avoir obtenu les droits mondiaux pour le traitement de l'entreprise chinoise United Laboratories International 3933.HK dans le cadre d'un accord de licence.

Le rétatrutide a suscité d'importantes attentes de la part des investisseurs après que les données de mi-parcours ont démontré une perte de poids de 24,2 % après 48 semaines, surpassant les résultats obtenus avec d'autres médicaments contre l'obésité.

David Risinger, analyste chez Leerink Partners, a écrit début décembre qu'un résultat dépassant la perte de poids de 22% observée avec le tirzepatide de Lilly à 68 semaines serait probablement la barre du succès.

Le triple mécanisme devrait entraîner une perte de poids plus importante que le tirzepatide, mais les comparaisons entre les essais seront perturbées par divers facteurs, a-t-il ajouté.