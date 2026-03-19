Le nouveau médicament de Lilly montre une réduction significative de la glycémie et du poids lors d'un essai sur le diabète

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(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 7 et 9) par Christy Santhosh

Le médicament de nouvelle génération contre l'obésité d'Eli Lilly LLY.N a montré une réduction significative des niveaux de sucre dans le sang et du poidsdans un essai de stade avancé, a déclaré la société jeudi, alors qu'elle cherche à élargir son avance sur le marché très disputé des médicaments GLP-1.

Les développeurs de médicaments font la course pour pénétrer le marché très concurrentiel et en plein essor de l'obésité, dominé par des médicaments injectables tels que le NOVOb.CO Wegovy de Novo Nordisk et le Zepbound de Lilly, ce qui incite à investir massivement dans des traitements de nouvelle génération susceptibles d'entraîner une perte de poids plus rapide, plus profonde ou plus durable.

Lilly a testé le médicament, le retatrutide, chez des patients atteints de diabète de type 2 dont le contrôle glycémique était insuffisant avec un régime alimentaire et de l'exercice physique uniquement, et dont la durée moyenne du diabète était de deux ans et demi.

Au cours de l'essai de 40 semaines, le rétatrutide a réduit l'A1C, une mesure de la glycémie au fil du temps, de 1,7 % à 2,0 % en moyenne selon les doses, contre une réduction moyenne de 0,8 % dans le cas du placebo.

Pour un objectif secondaire clé, les patients qui ont pris le médicament ont perdu en moyenne jusqu'à 15,3 % de leur poids , y compris les événements intercurrentscomme les arrêts de traitement.

La perte de poids s'est poursuivie jusqu'à la fin de la période de traitement, a indiqué l'entreprise.

"Le rétatrutide offre les niveaux de perte de poids les plus élevés que nous ayons observés à ce jour pour un médicament contre l'obésité", a déclaré Louise Chen, analyste à la Banque Scotia, estimant qu'il s'agit d'un profil de perte de poids impressionnant dans un groupe de patients qui a tendance à perdre moins de poids que la population en général.

La pilule expérimentale de perte de poids de Lilly, l'orforglipron, a réduit le poids de 7,9 % en moyenne, tandis que son médicament contre le diabète, le tirzepatide, a montré une perte de poids moyenne de 13,1 % lors d'essais distincts en phase finale s'étalant sur 40 semaines.

Les actions de Lilly ont légèrement baissé dans les échanges avant la mise sur le marché. Les analystes de J.P. Morgan ont déclaré que l'efficacité du médicament est partiellement compensée par des taux plus élevés d'effets indésirables par rapport à Mounjaro, le médicament de Lilly contre le diabète.

Dans l'ensemble, les effets secondaires étaient conformes à ceux généralement observés dans les essais de traitement de la perte de poids, a déclaré la société, y compris les problèmes gastro-intestinaux tels que les nausées, la diarrhée et les vomissements.

Lors d'un essai précédent , le rétatrutide a aidé les patients à perdre en moyenne 28,7 % de leur poids, surpassant le Zepbound, le médicament phare de Lilly.

Le rétatrutide est un médicament injecté une fois par semaine qui active trois récepteurs hormonaux - GLP-1, GIP et glucagon - ce qui lui a valu le surnom de "triple-G". Les médicaments amaigrissants triple-G devraient permettre une perte de poids plus importante que les générations précédentes en combinant la suppression de l'appétit, le contrôle de la glycémie et l'augmentation de la combustion des calories.

Lilly prévoit de lancer l'orforglipron au cours du deuxième trimestre de cette année, une fois qu'il aura obtenu l'approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis.