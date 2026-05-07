Le nombre de courses Lyft est inférieur aux prévisions en raison de la baisse de la demande liée aux intempéries, mais les prévisions pour le deuxième trimestre sont optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le nombre de courses au premier trimestre est inférieur aux prévisions en raison des tempêtes hivernales qui ont frappé le nord-est des États-Unis

* Lyft se développe à l'international via des acquisitions, notamment Gett UK et FreeNow

* Les partenariats ont généré 27% des courses en Amérique du Nord, un record

(Réécriture du paragraphe 1, mise à jour des informations sur les actions au paragraphe 2) par Akash Sriram

Lyft LYFT.O a annoncé jeudi un volume de courses au premier trimestre inférieur aux estimations de Wall Street, les violentes tempêtes hivernales qui ont frappé le nord-est des États-Unis ayant perturbé la demande, mais la société de VTC prévoit pour le deuxième trimestre un chiffre d'affaires brut et un bénéfice de base ajusté supérieurs aux attentes.

L'action de la société basée à San Francisco a chuté d'environ 3% après la clôture.

La société a annoncé 236,9 millions de courses au premier trimestre, manquant les estimations de Visible Alpha qui s'élevaient à 242 millions, après que de violentes tempêtes hivernales dans le nord-est des États-Unis ont réduit la demande de plus de 3 millions de courses au cours du trimestre.

"L'impact approximatif des tempêtes hivernales sur le volume au premier trimestre s'est élevé à environ 3 millions de courses", a déclaré la directrice financière Erin Brewer à Reuters, ajoutant qu'un peu plus de la moitié de cet impact provenait de l'activité vélos et trottinettes de Lyft, le reste provenant des courses en covoiturage. Son grand concurrent Uber UBER.N a annoncé mercredi un deuxième trimestre plus solide que prévu, malgré les répercussions des tensions au Moyen-Orient, en invoquant la résilience de la demande de services de VTC.

Néanmoins, des offres premium renforcées, des partenariats et des opérations internationales ont permis à Lyft d'afficher des réservations brutes et un chiffre d'affaires supérieurs aux prévisions. Les réservations brutes ont augmenté de 19% pour atteindre 4,95 milliards de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations de 4,92 milliards de dollars, tandis que le chiffre d'affaires a grimpé de 14% pour atteindre 1,65 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,63 milliard de dollars, selon les données de LSEG.

Mme Brewer a déclaré que la part croissante des "courses à plus forte valeur ajoutée" et les contributions d'entreprises telles que l'application européenne de taxi FreeNow et le service de chauffeurs TBR Global Chauffeuring ont stimulé la croissance du chiffre d'affaires, même si le volume de courses est resté en deçà des attentes.

Lyft prévoit pour le deuxième trimestre un chiffre d'affaires brut compris entre 5,30 et 5,43 milliards de dollars, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 5,32 milliards de dollars. La société prévoit un bénéfice ajusté de 160 à 180 millions de dollars, contre des estimations d'environ 167 millions de dollars.

Elle s'engage également davantage dans les activités liées aux véhicules autonomes avec des partenaires tels que Baidu

9888.HK et Waymo. La société a annoncé que son dépôt de véhicules autonomes Flexdrive à Nashville, dans le Tennessee, ouvrira cet automne.

Le bénéfice ajusté avant intérêts,impôts, dépréciation et amortissement a augmenté de 25% pour atteindre 132,8 millions de dollars au cours du trimestre, tandis que le bénéfice net est passé de 2,6 millions de dollars, soit 1 cent par action, un an plus tôt, à 14,2 millions de dollars, soit 4 cents par action.