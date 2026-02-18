Le Nikkei japonais progresse de 1 %, les actions technologiques liées à l'accord américain de 550 milliards de dollars étant en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Junko Fujita

L'indice Nikkei a progressé mercredi, s'apprêtant à mettre fin à une série de quatre jours de baisse, grâce à des entreprises technologiques considérées comme impliquées dans le projet d'investissement américain de 550 milliards de dollars du Japon.

Le Nikkei .N225 a augmenté de 1% à 57 131,89 à 0135 GMT et le Topix .TOPX plus large était en hausse de 1,35% à 3 812,39.

L'administration du président Donald Trump a annoncé mardi trois projets d'une valeur de 36 milliards de dollars qui seront financés par le Japon, y compris une installation d'exportation de pétrole au Texas, une usine de diamants industriels en Géorgie et une centrale électrique au gaz naturel dans l'Ohio.

Ces projets sont les premiers investissements réalisés dans le cadre de l'engagement du Japon à investir 550 milliards de dollars aux États-Unis dans le cadre d'un accord commercial qui a réduit à 15 % les droits de douane imposés par Donald Trump sur les importations japonaises.

"Les investisseurs ont acheté ces actions liées à l'accord avec Trump au cours des derniers jours", a déclaré Takamasa Ikeda, gestionnaire de portefeuille principal chez GCI Asset Management.

Les composants électroniques TDK 6762.T ont bondi de 6,67%, tandis que les fabricants de câbles à fibres optiques Fujikura 5803.T et Furukawa Electric 5801.T ont progressé respectivement de 3,2% et 2,75%. L'investisseur technologique SoftBank Group 9984.T , qui devrait faire partie du projet, a chuté de 1,89% après que le secteur de l'intelligence artificielle ait été exclu de la liste des projets initiaux.

Parmi les autres valeurs en baisse figure le fabricant de puces mémoire Kioxia 285A.T , qui a perdu 3,64% pour suivre la chute de 5,7% du fabricant américain de puces mémoire Sandisk

SNDK.O au cours de la nuit.

Le fabricant d'équipements de test de puces Advantest

6857.T a chuté de 0,84%.

Les valeurs financières ont augmenté, devenant le principal contributeur à la hausse du Topix.

Mitsubishi UFJ Financial Group 8306.T et Sumitomo Mitsui Financial Group 8316.T ont augmenté de plus de 3% chacun. Mizuho Financial Group 8411.T a gagné 1,8%.

Sur plus de 1 600 titres négociés sur le marché principal de la Bourse de Tokyo, 76 % ont augmenté, 20 % ont baissé et 3 % sont restés stables.