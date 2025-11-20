Le Nikkei japonais met fin à quatre jours de baisse grâce aux perspectives de Nvidia qui stimulent le secteur technologique

par Rocky Swift

L'indice boursier japonais Nikkei a augmenté jeudi, mettant fin à une baisse de quatre jours, après que les bons résultats de Nvidia NVDA.O ont apaisé les inquiétudes concernant la valorisation du secteur de l'intelligence artificielle.

L'indice Nikkei 225 .N225 a brièvement dépassé le seuil psychologique des 50 000 avant de perdre de l'élan dans l'après-midi. L'indice a clôturé en hausse de 2,7 % à 49 823,94, tandis que le Topix .TOPX a gagné 1,7 %.

Après la cloche à New York, le chouchou de l'IA, Nvidia, a prévu un revenu trimestriel bien au-dessus des estimations des analystes.

Les marchés mondiaux se sont tournés vers le concepteur de puces pour déterminer si l'investissement de milliards de dollars dans l'expansion de l'infrastructure de l'IA a abouti à une bulle de l'IA.

Les fournisseurs japonais et les investisseurs dans le secteur de l'IA ont été les principaux moteurs de la progression de l'indice Nikkei, qui a atteint des sommets historiques avant de marquer une pause au début du mois.

"Avant les résultats de Nvidia, l'attention s'est portée sur la question de savoir si la rentabilité liée à l'IA justifierait des investissements massifs dans l'infrastructure", a déclaré Maki Sawada, stratège chez Nomura Securities. "Les entreprises qui avaient été vendues à la suite de prises de bénéfices sont maintenant rachetées, ce qui a entraîné un net rebond du Nikkei."

L'indice Nikkei compte 186 valeurs en hausse contre 38 en baisse. Les poids lourds de l'industrie de l'intelligence artificielle Advantest 6857.T et Tokyo Electron 8035.T ont été les plus grands contributeurs à la progression de l'indice.

Fujikura 5803.T , un important fournisseur de fils et de câbles pour les centres de données, a fait un bond de 5,9%. Les actions de Sompo Holdings 8630.T ont fait un bond de 10,5% après que l'assureur a annoncé un rachat de 77 milliards de yens (490 millions de dollars) de ses propres actions.

Tokyo Electric Power 9501.T a été l'une des plus fortes baisses, perdant près de 4%, après que le journal Asahi a fait état d'une mauvaise manipulation de documents confidentiels au sein de l'entreprise, qui vise à rouvrir sa centrale nucléaire de Kashiwazaki-Kariwa.

(1 $ = 157,0700 yens)

