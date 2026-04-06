 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Nikkei japonais est en hausse, les traders écartant la menace iranienne de Trump et se concentrant sur un accord potentiel
information fournie par Reuters 06/04/2026 à 09:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires aux paragraphes 8 et 9, mise à jour avec les prix de clôture) par Junko Fujita

La moyenne des actions japonaises Nikkei a terminé en hausse lundi, les investisseurs ayant largement ignoré la dernière menace du président américain Donald Trump d'attaquer l'infrastructure iranienne, et se sont plutôt concentrés sur les signes d'une désescalade du conflit au Moyen-Orient.

Le Nikkei .N225 a augmenté de 0,55% à 53 413,68, tandis que le Topix .TOPX plus large a effacé les gains initiaux pour clôturer 0,01% plus bas à 3 644,8.

Dimanche, Trump a averti que les États-Unis pourraient cibler les centrales électriques et les ponts de l'Iran dès mardi si le détroit stratégique d'Ormuz n'était pas rouvert.

Les menaces répétées de M. Trump de détruire les infrastructures civiles ont mis les commerçants du monde entier dans l'expectative d'attaques réciproques de l'Iran contre des cibles dans les États du Golfe.

Cependant, il a également laissé entendre qu'une percée diplomatique pourrait être imminente, affirmant qu'un accord avec l'Iran pourrait être conclu dès lundi et que des négociations avec l'Iran étaient déjà en cours, selon un rapport de Fox News .

"Trump est devenu comme le garçon qui criait au loup", a déclaré Takamasa Ikeda, gestionnaire de portefeuille senior chez GCI Asset Management.

"S'il était vraiment prêt à attaquer les installations iraniennes, il l'aurait déjà fait. Le marché a commencé à envisager le retrait des États-Unis et le début des négociations d'après-guerre entre les nations alliées sans les États-Unis."

Le Nikkei s'est redressé pour la troisième séance consécutive, mais les investisseurs ont commencé à vendre des actions lorsque l'indice de référence a atteint le niveau psychologiquement important de 54 000, a déclaré Kazuaki Shimada, stratège en chef chez IwaiCosmo Securities.

"Le Nikkei résiste mieux à la hausse des prix du pétrole, car le marché a commencé à se concentrer sur la croissance des actions liées à l'intelligence artificielle", a déclaré M. Shimada.

Le fabricant d'équipements de test de puces Advantest

6857.T a augmenté de 1,74% et l'investisseur technologique SoftBank Group 9984.T a gagné 1,08%.

Le secteur du transport maritime .ISHIP.T a progressé de 1,55% pour devenir le plus performant des 33 sous-indices industriels de la Bourse de Tokyo.

Sur plus de 1 600 actions négociées sur le marché principal de la Bourse de Tokyo, 60 % ont progressé, 35 % ont reculé et 4 % sont restées stables.

Valeurs associées

ADVANTEST
118,500 EUR Tradegate -5,58%
Nikkei 225
53 413,68 Pts Six - Forex 1 +0,55%
SOFTBANK GROUP
19,700 EUR Tradegate -4,74%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank