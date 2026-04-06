Le Nikkei japonais est en hausse, les traders écartant la menace iranienne de Trump et se concentrant sur un accord potentiel

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(Ajout de commentaires aux paragraphes 8 et 9, mise à jour avec les prix de clôture) par Junko Fujita

La moyenne des actions japonaises Nikkei a terminé en hausse lundi, les investisseurs ayant largement ignoré la dernière menace du président américain Donald Trump d'attaquer l'infrastructure iranienne, et se sont plutôt concentrés sur les signes d'une désescalade du conflit au Moyen-Orient.

Le Nikkei .N225 a augmenté de 0,55% à 53 413,68, tandis que le Topix .TOPX plus large a effacé les gains initiaux pour clôturer 0,01% plus bas à 3 644,8.

Dimanche, Trump a averti que les États-Unis pourraient cibler les centrales électriques et les ponts de l'Iran dès mardi si le détroit stratégique d'Ormuz n'était pas rouvert.

Les menaces répétées de M. Trump de détruire les infrastructures civiles ont mis les commerçants du monde entier dans l'expectative d'attaques réciproques de l'Iran contre des cibles dans les États du Golfe.

Cependant, il a également laissé entendre qu'une percée diplomatique pourrait être imminente, affirmant qu'un accord avec l'Iran pourrait être conclu dès lundi et que des négociations avec l'Iran étaient déjà en cours, selon un rapport de Fox News .

"Trump est devenu comme le garçon qui criait au loup", a déclaré Takamasa Ikeda, gestionnaire de portefeuille senior chez GCI Asset Management.

"S'il était vraiment prêt à attaquer les installations iraniennes, il l'aurait déjà fait. Le marché a commencé à envisager le retrait des États-Unis et le début des négociations d'après-guerre entre les nations alliées sans les États-Unis."

Le Nikkei s'est redressé pour la troisième séance consécutive, mais les investisseurs ont commencé à vendre des actions lorsque l'indice de référence a atteint le niveau psychologiquement important de 54 000, a déclaré Kazuaki Shimada, stratège en chef chez IwaiCosmo Securities.

"Le Nikkei résiste mieux à la hausse des prix du pétrole, car le marché a commencé à se concentrer sur la croissance des actions liées à l'intelligence artificielle", a déclaré M. Shimada.

Le fabricant d'équipements de test de puces Advantest

6857.T a augmenté de 1,74% et l'investisseur technologique SoftBank Group 9984.T a gagné 1,08%.

Le secteur du transport maritime .ISHIP.T a progressé de 1,55% pour devenir le plus performant des 33 sous-indices industriels de la Bourse de Tokyo.

Sur plus de 1 600 actions négociées sur le marché principal de la Bourse de Tokyo, 60 % ont progressé, 35 % ont reculé et 4 % sont restées stables.