Le Nikkei japonais chute en raison de la hausse du yen et de la baisse des commandes de machines ; les problèmes du Groenland pèsent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rocky Swift

La moyenne des actions japonaises Nikkei a chuté pour la troisième journée consécutive lundi, les tensions géopolitiques concernant le Groenland ayant déclenché une hausse du yen , alors que les données économiques ont surpris à la baisse.

L'indice de référence Nikkei 225 .N225 a chuté de 1,4% à 53 159,31 dans les premiers échanges. L'indice plus large Topix

.TOPX a glissé de 1% à 3 623,48.

Le yen a atteint son niveau le plus élevé depuis le 9 janvier sur un dollar plus faible après les dernières menaces tarifaires du président américain Donald Trump contre l'Europe. Les données sur les commandes de machines japonaises en novembre ont montré une baisse de 11% en glissement mensuel, soit plus du double de ce que les économistes avaient prévu dans un sondage Reuters.

"Les valeurs liées aux semi-conducteurs, qui avaient tiré la récente hausse des actions japonaises, et les actions automobiles qui avaient bénéficié de la faiblesse du yen enregistrent des baisses significatives aujourd'hui", a déclaré Wataru Akiyama, stratège actions chez Nomura Securities. "La forte baisse des commandes de machines semble être un facteur pour le marché boursier."

Lundi débute une semaine charnière pour les marchés japonais, avec la dissolution du parlement par la Première ministre, partisane d'une politique budgétaire souple, Sanae Takaichi pour organiser des élections anticipées , tandis que la banque centrale se réunit pour définir sa politique.

Les obligations d'État japonaises et le yen ont fortement baissé dernièrement, car on s'attend à ce que Takaichi ait une plus grande marge de manœuvre pour introduire davantage de mesures de relance en attendant les élections prévues au début du mois prochain.

Le dollar s'est affaibli et les marchés mondiaux ont été secoués après que Donald Trump a promis d'imposer de nouveaux droits de douane à huit pays européens jusqu'à ce que les États-Unis soient autorisés à acheter le Groenland.

L'indice Nikkei comptait 51 valeurs en hausse contre 171 en baisse. Les plus grands perdants ont été Sumitomo Pharma

4506.T , en baisse de 8,7%, suivi par Sumitomo Chemical

4005.T , qui a perdu 5,4%.

Les plus fortes hausses de l'indice ont été celles du distributeur Aeon 8267.T , en hausse de 5,4%, suivi par le fabricant d'additifs alimentaires Ajinomoto 2802.T , qui a ajouté 4,1%.