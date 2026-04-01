Le Nikkei japonais bondit de 4 % après que Trump a parlé d'un calendrier pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient

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(Ajoute des commentaires aux paragraphes 3-4, met à jour les prix des actions) par Junko Fujita

La moyenne des actions japonaises Nikkei a augmenté de près de 4% mercredi, soutenue par l'espoir d'une désescalade dans le conflit au Moyen-Orient après que le président américain Donald Trump a déclaré que la guerre avec l'Iran pourrait prendre fin dans deux à trois semaines.

Le Nikkei .N225 a grimpé de 3,87% à 53.039,72 à 0134 GMT, commençant avril sur une bonne note après que l'indice de référence ait enregistré son pire mois depuis la crise financière mondiale de 2008 en mars. Le Topix .TOPX , plus large, était en hausse de 3,67% à 3.626,33.

"Il y a encore des incertitudes sur le sort de la guerre, mais au moins le marché est confiant qu'il se dirige vers la fin", a déclaré Shoichi Arisawa, directeur général du département de recherche d'investissement chez IwaiCosmo Securities.

"Si les prix du pétrole se stabilisent, il sera plus facile pour les entreprises locales de faire des prévisions pour l'année fiscale en cours. Elles devraient commencer à divulguer leurs perspectives à partir de la fin de ce mois."

Trump a déclaré que les États-Unis pourraient mettre fin à leurs attaques militaires contre l'Iran d'ici deux à trois semaines et que Téhéran n'avait pas besoin de conclure un accord comme condition préalable à la fin du conflit.

Au Japon, les actions liées aux puces et à l'intelligence artificielle ont mené les gains, avec Advantest 6857.T et SoftBank Group 9984.T bondissant de 7,9% et 4,7%, respectivement. Tokyo Electron 8035.T a augmenté de 4,14%.

Le fabricant de puces mémoires Kioxia 285A.T a bondi de 9,7% pour devenir le plus gros gagnant en pourcentage du Nikkei après son ajout à l'indice à la suite d'un remaniement régulier .

Sur les 225 composants du Nikkei, 217 titres ont progressé.

Les actions bancaires ont mené le Topix à la hausse. Mitsubishi UFJ Financial Group 8306.T et Sumitomo Mitsui Financial Group 8316.T ont bondi de 6% et 7%, respectivement.

Les 33 sous-indices industriels de la Bourse de Tokyo, à l'exception d'un seul, ont progressé. Le secteur du transport maritime .ISHIP.T a glissé de 0,94%.

Mitsui OSK Lines 9104.T a chuté de 3,9%, devenant le plus grand perdant en pourcentage du Nikkei.

KDDI 9433.T a chuté de 3% après que l'opérateur téléphonique ait déclaré avoir mis en place un comité d'enquête sur les transactions inappropriées par des employés de la filiale BIGLOBE.