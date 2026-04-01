Le Nikkei japonais bondit après que les commentaires de Trump ont fait naître des espoirs de désescalade de la guerre au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La moyenne des actions japonaises Nikkei a bondi de plus de 3% mercredi, soutenue par les espoirs de désescalade au Moyen-Orient après que le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis pourraient mettre fin à la guerre en Iran dans deux à trois semaines.

Le Nikkei .N225 a augmenté de 3,49% à 52 843,86 à 0018 GMT, et le Topix .TOPX plus large était en hausse de 3,15% à 3 608,22.

Trump a déclaré que les États-Unis pourraient mettre fin à leurs attaques militaires contre l'Iran d'ici deux à trois semaines et que Téhéran n'avait pas besoin de conclure un accord comme condition préalable à la fin du conflit.

Au Japon, les actions liées aux puces et à l'intelligence artificielle ont mené les gains, avec Advantest 6857.T et SoftBank Group 9984.T bondissant de 7% et 6%, respectivement. Tokyo Electron 8035.T a augmenté de 3,55%.

Les 33 sous-indices sectoriels de la Bourse de Tokyo, à l'exception de deux d'entre eux, ont progressé. Le secteur du transport maritime .ISHIP T> et le secteur minier .IMING.T ont baissé respectivement de 0,95% et de 1,26%.