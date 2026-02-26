Le Nikkei franchit pour la première fois la barre des 59 000, à la faveur d'une reprise du marché des logiciels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des cours des actions) par Satoshi Sugiyama

Le Nikkei a dépassé la barre des 59 000 pour la première fois jeudi, grâce aux actions liées aux logiciels, les craintes des investisseurs concernant les perturbations liées à l'intelligence artificielle s'étant apaisées.

L'indice de référence Nikkei 225 .N225 était en hausse de 0,2% à 58 672,37 après avoir grimpé jusqu'à 59 332,43 plus tôt dans la journée. L'indice plus large Topix .TOPX a augmenté de 0,9% à 3 877,44. Jusqu'à présent, le Nikkei est en hausse de 16,4 % pour l'année.

"Alors que les craintes concernant l'intelligence artificielle s'atténuent, les actions des semi-conducteurs et celles liées à l'IA suscitent un intérêt d'achat au niveau national, et la tendance à la faiblesse du yen devrait soutenir les exportateurs tels que les constructeurs automobiles", a déclaré Takayuki Miyajima, économiste principal chez Sony Financial Group.

Les actions liées aux logiciels ont bondi, la société de services de test de logiciels Shift 3697.T ayant fait un bond de 11,3 % pour devenir la plus forte progression en pourcentage sur le Nikkei. Shift a également connu sa plus forte hausse depuis le mois d'avril de l'année dernière.

Les sociétés de services informatiques Fujitsu 6702.T et NEC Corp 6701.T ont toutes deux progressé de près de 7 %, tandis que le constructeur automobile Toyota Motor 7203.T a gagné 2,1 %.

L'indice Nikkei a affiché 158 valeurs en hausse contre 64 en baisse.