Le Nikkei franchit les 59 000 pour la première fois grâce à la reprise du secteur des logiciels ; les gains diminuent en raison de prises de bénéfices

(Mises à jour des prix de clôture) par Satoshi Sugiyama

La moyenne des actions japonaises Nikkei a dépassé la barre des 59 000 pour la première fois jeudi, tirée par les actions liées aux logiciels, alors que les craintes des investisseurs concernant les perturbations causées par l'intelligence artificielle se sont atténuées.

L'indice de référence Nikkei 225 .N225 a augmenté de 0,3% pour clôturer à 58 753,39, un record historique de clôture, après avoir atteint 59 332,43 dans les échanges précédents. Jusqu'à présent, le Nikkei est en hausse de 16,4% pour l'année. L'indice plus large Topix .TOPX a augmenté de 1% à 3.880,34.

L'indice Nikkei a perdu un peu de sa vigueur au cours de la séance alors que les marchés digéraient les résultats du fabricant de puces Nvidia NVDA.O , selon les analystes.

« Étant donné qu'il était largement attendu que NVIDIA afficherait de solides résultats, ce qu'elle a fait, cela a entraîné des prises de bénéfices pour le moment », a déclaré Yutaka Miura, analyste technique senior chez Mizuho Securities.

L'indice de force relative du Nikkei sur 14 jours (RSI) était légèrement au-dessus de la barre des 70 qui indique que les gains ont été trop importants et qu'ils sont prêts à s'inverser.

Les actions liées aux logiciels ont bondi, la société de services de test de logiciels Shift 3697.T ayant bondi de 14,4% pour devenir le plus grand gagnant en pourcentage du Nikkei, marquant sa plus forte hausse depuis juillet 2024. Les sociétés de services informatiques NEC Corp 6701.T ont augmenté de 9,4% et Fujitsu 6702.T a progressé de 6%.

Le secteur bancaire a été l'un des plus performants parmi les 33 groupes industriels de la bourse de Tokyo, après que le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, ait laissé entrevoir la possibilité d'une augmentation précoce des taux dans une interview accordée à un journal . La troisième plus grande banque du Japon, Mizuho Financial Group 8411.T a augmenté de 5,1% tandis que son rival Mitsubishi UFJ Financial Group 8306.T a ajouté 3,3%.

En revanche, le fabricant d'équipements de test de puces Advantest 6857.T a glissé de 1,7% et le fabricant d'équipements de fabrication de puces Tokyo Electron 8035.T a perdu 2%. Les deux sociétés ont fait baisser l'indice Nikkei d'environ 128 et 90 points, respectivement.

Les plus grands perdants en termes de pourcentage sur l'indice Nikkei ont été le fabricant de composants électroniques Taiyo Yuden 6976.T en baisse de 4,7%, suivi par le fabricant de fils et de câbles Sumitomo Electric Industries 5802.T qui a chuté de 4,4% et le grand magasin Takashimaya 8233.T , qui a perdu 4,4%.

L'indice Nikkei a compté143 valeurs en hausse contre76 en baisse.