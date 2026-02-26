Le Nikkei franchit la barre des 59 000 après l'affaiblissement des perspectives d'une hausse imminente des taux et les résultats de Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La moyenne des actions japonaises Nikkei a dépassé la barre des 59 000 pour la première fois jeudi, battant un record établi lors de la session précédente, en raison de l'affaiblissement des attentes d'une hausse imminente des taux de la Banque du Japon et des résultats solides du fabricant de puces Nvidia NVDA.O .

L'indice de référence Nikkei 225 .N225 a augmenté de 1,2% à 59 295,93 dans les premiers échanges. L'indice plus large Topix .TOPX a augmenté de 1,2% à 3 890,08. Jusqu'à présent, le Nikkei est en hausse de 16,4% pour l'année.

L'indice Nikkei a enregistré 126 hausses contre 43 baisses.