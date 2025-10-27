 Aller au contenu principal
Le Nikkei finit en hausse de 2,46%, franchit la barre des 50.000 points
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 07:38

par Lynx Insight Service

L'indice Nikkei .N225 a gagné 2,46% lundi à 50.512,32 points, dépassant pour la première fois la barre des 50.000 points grâce aux attentes d'annonces d'investissements importants de la part de la nouvelle Première ministre japonaise.

Le Topix .TOPX , plus large, a pris 1,7% à 3.325,05 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)

