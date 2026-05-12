 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Nikkei finit en hausse de 0,52%
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 08:37

L'indice Nikkei .N225 a gagné 0,52% mardi à 62.742,57 points. Le Topix .TOPX , plus large, a pris 0,83% à 3.872,90 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants : Ensembles des indices Nikkei 0#.NIKKEI Ensemble des valeurs du Nikkei-225 0#.N225 Indice .N225 Indice .N300 Indice TOPIX .TOPX Top 30 par volume .AV.T Volume total .TV.T Top 20 hausses en % .PG.T Top 20 baisses en % .PL.T Futures Nikkei 225 0#JNI: Futures Topix 0#JTI: Nouvelles des OPV japonaises JP/IPODIARY Enquête allocations d'actifs au Japon JP/ASSET Agenda Japon JP/DIARY

(Cette dépêche a été générée automatiquement par Reuters)

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

Nikkei 225
62 742,57 Pts Six - Forex 1 +0,52%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une vue du port d'Ushuaïa, en Argentine, le 2 mai 2025 ( AFP / ALEXIS DELELISI )
    A Ushuaïa, l'enchantement du bout du monde rattrapé par le soupçon de l'hantavirus
    information fournie par AFP 12.05.2026 08:46 

    Site mythique du tourisme du bout du monde, la ville d'Ushuaïa, en Terre de feu argentine, se débat tant bien que mal avec un soupçon, celui d'être la source du foyer d'hantavirus, le MV Hondius étant parti de son quai le 1er avril. Par 3-4°C sous un ciel plombé, ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 12.05.2026 08:46 

    * OPMOBILITY OPM.PA a annoncé mardi avoir remporté un contrat "majeur" pour son offre intégrée One4you auprès du constructeur franco-italo-américain STELLANTIS STLAM.PA , dans le cadre duquel l'équipementier automobile français fournira le bloc arrière complet ... Lire la suite

  • REXEL : Le mouvement reste haussier
    REXEL : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 12.05.2026 08:44 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • LVMH SITE (crédit photo : Adobe Stock )
    Les changements de recommandations : LVMH, Kering, Hermès, Essilorluxottica, Soitec, Nexans, Legrand
    information fournie par Reuters 12.05.2026 08:38 

    * LVMH LVMH.PA - Barclays relève sa recommandation à "sur-pondérer" contre "pondération en ligne". * KERING PRTP.PA - Barclays relève sa recommandation à "pondération en ligne" contre "sous-pondérer" et relève son objectif de cours à 300 euros contre 255 euros. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank