Le Nikkei finit en baisse de 2,4%
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 07:32

L'indice Nikkei .N225 a perdu 2,4% vendredi à 48.625,88 points. Le Topix .TOPX , plus large, a cédé 0,06% à 3.297,73 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)

(Cette dépêche a été générée automatiquement par Reuters)

(Rédaction de Gdansk)

