Le New York Times poursuit Perplexity AI pour violation de droits d'auteur

Le New York Times NYT.N a intenté un procès à Perplexity AI vendredi, accusant la startup d'intelligence artificielle d'avoir illégalement copié, distribué et affiché des millions de ses articles sans autorisation pour aider à former des chatbots.
Perplexity n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.
