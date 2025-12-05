Le New York Times poursuit Perplexity AI pour violation de droits d'auteur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le New York Times NYT.N a intenté un procès à Perplexity AI vendredi, accusant la startup d'intelligence artificielle d'avoir illégalement copié, distribué et affiché des millions de ses articles sans autorisation pour aider à former des chatbots.

Perplexity n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.