Le New York Times enregistre un ralentissement de la croissance du nombre d'abonnés numériques, l'action s'effondre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture)

Le New York Times NYT.N a affiché mercredi un ralentissement de la croissance du nombre d'abonnés numériques au quatrième trimestre et a publié des prévisions de croissance des recettes publicitaires peu encourageantes, ce qui a fait chuter son action de 10%.

La faible croissance s'est produite malgré un cycle d'actualités chargé l'année dernière, alimenté par les tensions géopolitiques, les politiques commerciales changeantes du président Donald Trump et l'inquiétude du public face au changement climatique.

Les éditeurs sont confrontés à la perte de confiance dans les informations et à la baisse du trafic web, les moteurs de recherche tels que Google donnant la priorité aux chatbots d'IA pour répondre aux requêtes. Ils doivent également faire face à une concurrence acharnée pour obtenir des budgets publicitaires numériques sur un marché encombré.

Pour augmenter les budgets publicitaires, NYT a intensifié ses efforts en matière de contenu vidéo sur son application phare NYT. Il a lancé un onglet Watch semblable à celui de TikTok dans le but d'améliorer la rétention et l'engagement avec des vidéos de courte durée.

Selon les données compilées par Visible Alpha, le Times s'attend à ce que la croissance des revenus d'abonnement pour le trimestre en cours se situe entre 9 et 11 %, alors que les analystes tablent en moyenne sur une hausse de 9,2 %.

Le regroupement du contenu sportif de The Athletic, des jeux tels que Wordle et d'autres offres, dont la section d'évaluation de produits Wirecutter, a aidé le NYT à attirer des utilisateurs.

L'entreprise a ajouté environ 450 000 abonnés numériques au quatrième trimestre, contre une estimation de Visible Alpha de 304 111 ajouts, ce qui a fait grimper ses revenus d'abonnement numérique de 13,9 %.

NYT avait cependant ajouté 460 000 abonnés numériques au cours du trimestre précédent.

Sur un total de 12,21 millions d'abonnés numériques, environ 6,48 millions étaient des abonnés à des offres groupées ou à des produits multiples. Si l'on tient compte de la presse écrite, le nombre total d'abonnés s'élève désormais à 12,78 millions.

Les coûts d'exploitation de l'entreprise ont augmenté de 10,5 %, ou de 9,7 % sur une base ajustée, au quatrième trimestre, en partie à cause des frais de contentieux liés aux affaires de droits d'auteur sur les sociétés d'intelligence artificielle.

NYT a déclaré un bénéfice ajusté de 89 cents par action pour le quatrième trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 87 cents, selon les données compilées par LSEG.

Son chiffre d'affaires a augmenté de 10,4 % pour atteindre 802,3 millions de dollars, dépassant les estimations de 791,3 millions de dollars.