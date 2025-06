Le net repli des taux en soutien des indices américains

(AOF) - Les marchés américains progressent modestement en dépit de données économiques décevantes. Les investisseurs ont pris connaissance de créations d’emplois inférieures aux attentes dans le secteur privé et de la contraction du secteur des services en mai pour la première fois depuis près d’un an. Ces statistiques provoquent une nette baisse du rendement du 10 ans américain : - 9 points de base à 4,38%. Cette détente du marché des taux soutient les indices américains. Vers 17h40, le Dow Jones gagne 0,08% à 42554 points et le Nasdaq Composite, 0,29% à 19455 points.

Dollar Tree encaisse un recul de 10,14% à 87,04 dollars en dépit de résultats trimestriels meilleurs qu'annoncé. La chaîne américaine de magasins à bas prix anticipe un bénéfice ajusté au deuxième trimestre en baisse de 50% sur un an, en raison de l'incertitude liée aux droits de douane. Au premier trimestre, la chaîne américaine de magasins à bas prix, a dégagé un bpa ajusté de 1,26 dollar, à comparer à un consensus de 1,19 dollar. Les revenus ont été de 4,64 milliards de dollars, au-dessus des prévisions qui visaient 4,5 milliards.

Les chiffres économiques du jour

Le secteur des services s’est contracté en mai aux Etats-Unis, a indiqué l’Institute for Supply Management. L'indice des directeurs d'achat pour ce secteur est ressorti à 49,9, contre 51,6 en avril. Il était attendu à 52.

L'activité dans le secteur privé s'est révélée plus dynamique qu'anticipé en mai aux Etats-Unis, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte le secteur manufacturier et celui des services, est ressorti à 53, contre 50,6 en avril. Il était attendu à 52,1, qui était également sa première estimation. Le PMI pour les services est passé de 50,8 à 53,7 entre avril et mai. Il était anticipé à 52,3, niveau de la première estimation.

Le secteur privé américain a créé 37 000 postes en mai, après 62 000 en avril. Il s'agit du niveau le plus faible depuis mars 2023. Le consensus s'élevait à 111 000.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Hewlett Packard Enterprise

Hewlett Packard Enterprise est attendu en progression grâce à des perspectives favorables. Au deuxième trimestre, clos fin avril, le groupe spécialisé dans les matériels et services informatiques pour entreprises a enregistré une perte nette de 1,05 milliard de dollars, soit 82 cents par action, contre un bénéfice net de 314 millions de dollars ou 24 cents par action un an auparavant. HPE enregistré cette année une dépréciation de survaleurs de 1,3 milliard d'euros. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 38 cents, soit 5 cents de mieux que le consensus.

UnitedHealth Group

UnitedHealth Group a annoncé que son conseil d’administration avait autorisé le versement d’un dividende en espèces de 2,21 dollars par action le 24 juin prochain. Cette décision intervient alors que le cours de bourse du spécialiste de l’assurance et des services de santé a chuté de 40,45 % depuis le 1er janvier. L’actualité des dernières semaines a été particulièrement peu porteuse pour UnitedHealth Group.