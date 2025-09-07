Le Néerlandais ASML devient le principal actionnaire de Mistral AI-sources

par Milana Vinn et Max A. Cherney

NEW YORK, 7 septembre - Le fournisseur néerlandais d'équipements pour la fabrication de puces ASML ASML.AS va devenir le principal actionnaire de la start-up française d'Intelligence artificielle (IA) Mistral AI, a appris Reuters de personnes ayant connaissance du dossier.

L'entreprise néerlandaise s'engage à investir 1,3 milliard d'euros dans la levée de fonds d'1,7 milliard d'euros de Mistral AI. ASML devrait aussi avoir un siège au Conseil d'administration, selon des sources ayant demandé de garder l'anonymat.

Cette opération ferait de la start-up française la plus valorisée d'Europe du secteur de l'IA avec une valorisation pré-monétaire de 10 milliards d'euros, ont indiqué les sources.

ASML a refusé de commenter et Mistral AI n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

La collaboration entre le champion européen de l'IA et la puissance financière du Néerlandais pourrait permettre à Mistral AI d'être moins dépendant des modèles d'IA chinois et américains, selon les sources.

(Version française Zhifan Liu)