Le Nasdaq affiche un record de clôture grâce aux gains technologiques et à l'optimisme quant à la baisse des taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les investisseurs évaluent le choix de Trump pour le poste de gouverneur de la Fed

*

Gilead bondit après avoir relevé ses perspectives pour l'ensemble de l'année

*

Indices: Dow en hausse de 0,5%, S&P 500 en hausse de 0,8%, Nasdaq en hausse de 1%

(Les mises à jour se terminent avec les volumes et les mouvements d'actions) par Caroline Valetkevitch

Les actions américaines ont terminé en hausse et le Nasdaq a atteint un record de clôture pour la deuxième journée consécutive vendredi, grâce aux actions liées à la technologie, y compris Apple, et à l'optimisme des investisseurs quant aux réductions potentielles des taux d'intérêt.

Les trois principaux indices ont également enregistré des gains importants au cours de la semaine.

Les actions d'Apple AAPL.O ont augmenté de 4,2 % vendredi et de 13,3 % pour la semaine , ce qui représente leur plus grand gain hebdomadaire en pourcentage depuis 2020. Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu'Apple investirait 100 milliards de dollars supplémentaires aux États-Unis, ce qui porterait son engagement total à 600 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années.

Les indices S&P 500 de la technologie .SPLRCT et des services de communication .SPLRCL ont mené les gains sectoriels pour le S&P 500 vendredi et les indices ont également affiché des clôtures record.

Toujours dans le cadre du S&P 500, les actions de Gilead Sciences GILD.O ont bondi de 8,3 % après avoir relevé ses perspectives financières pour l'ensemble de l'année.

Les récentes données économiques plus faibles ont étayé les attentes de réduction des taux, tandis que les investisseurs évaluent le choix intérimaire de Trump pour un gouverneur de la Réserve fédérale.

Le président a nommé jeudi, en fin de séance, le président du Conseil des conseillers économiques , Stephen Miran, à un siège à court terme au sein du conseil, suite au départ abrupt d'Adriana Kugler la semaine dernière, alors qu'il réduisait sa liste de candidats pour succéder au président de la Fed, Jerome Powell, dont le mandat s'achève le 15 mai.

Miran, qui est souvent aligné sur Trump, a précédemment suggéré que Powell était "trop en retard" dans la baisse des taux.

"Il y a certainement des investisseurs qui pensent que si la Fed va réduire les taux, alors le thème général est, ne pas lutter contre la Fed sur la baisse des taux", a déclaré Rick Meckler, partenaire de Cherry Lane Investments, un bureau d'investissement familial à New Vernon, New Jersey.

"L'autre aspect de l'équation concerne les droits de douane, dont l'évolution reste incertaine."

Les attentes d'une réduction des taux d'au moins 25 points de base par la Fed lors de sa réunion de septembre s'élèvent à 89,4 %, selon l'outil FedWatch de CME, en hausse par rapport aux 80,3 % d'il y a une semaine. Les contrats à terme prévoient au moins deux réductions d'ici la fin de l'année.

Les droits de douane plus élevés imposés par Trump sur les importations en provenance de dizaines de pays sont entrés en vigueur cette semaine.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 206,97 points, soit 0,47 %, pour atteindre 44 175,61, le S&P 500 .SPX a gagné 49,45 points, soit 0,78 %, pour atteindre 6 389,45 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 207,32 points, soit 0,98 %, pour atteindre 21 450,02.

Il s'agit du 18ème record de clôture du Nasdaq pour l'année 2025, l'indice ayant progressé d'environ 11 % depuis le début de l'année. L'indice S&P 500 a terminé tout près d'un record de clôture.

Sur la semaine, le S&P 500 a progressé de 2,4 %, le Dow de 1,3 % et le Nasdaq de 3,9 %.

Un regard sur les tendances de l'inflation mettra à l'épreuve la reprise du marché boursier américain au cours de la semaine à venir, certains investisseurs estimant que les actions pourraient être amenées à reculer. Le rapport mensuel sur l'indice des prix à la consommation aux États-Unis est attendu mardi.

Les investisseurs surveillent également les relations commerciales entre les États-Unis et l'Inde, New Delhi ayant mis en veilleuse les nouveaux achats d'armes et d'avions américains, selon trois responsables indiens, après que Trump a augmenté les droits de douane sur les exportations indiennes à 50 % cette semaine.

Parmi les autres gains de vendredi, les actions d'Expedia

EXPE.O ont augmenté de 4,1 % après que la société ait relevé ses prévisions annuelles pour les réservations brutes et la croissance du chiffre d'affaires.

Avec les résultats de plus de 450 sociétés du S&P 500, la croissance estimée des bénéfices pour le deuxième trimestre était de 13,2 % vendredi, contre 5,8 % le 1er juillet, selon LSEG.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,37 contre 1 sur le NYSE. Il y a eu 272 nouveaux sommets et 88 nouveaux creux sur le NYSE.

Sur le Nasdaq, 2 442 titres ont progressé et 2 157 ont reculé, les valeurs en hausse étant plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,13 contre 1.

Le volume sur les bourses américaines a été de 16,18 milliards d'actions, comparé à la moyenne de 18,27 milliards d'actions pour l'ensemble de la session au cours des 20 derniers jours de bourse.