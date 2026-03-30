Le Nasdaq accélère l'intégration des nouvelles IPO dans son indice phare
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 15:20
Le Nasdaq a annoncé la mise en place d'un mécanisme d'entrée rapide permettant aux sociétés récemment introduites en Bourse d'intégrer plus rapidement le Nasdaq 100. Désormais, une entreprise pourra être évaluée dès son septième jour de cotation et, si elle figure parmi les 40 plus grandes capitalisations éligibles, rejoindre l'indice dès le quinzième jour. Cette réforme, qui entrera en vigueur le 1er mai, vise à réduire des délais auparavant pouvant atteindre un an.
Cette évolution intervient dans un contexte de mutation des marchés, marqué par une diminution du nombre de sociétés cotées aux États-Unis et par la montée en puissance d'entreprises technologiques restant privées plus longtemps. Certaines atteignent des valorisations élevées avant leur introduction en Bourse (à l'image de SpaceX, OpenAI ou Anthropic), poussant les gestionnaires d'indices à adapter leurs règles pour mieux refléter la réalité du marché et intégrer plus rapidement ces nouveaux acteurs.
Le Nasdaq prévoit également d'autres ajustements, notamment une révision du calcul de la capitalisation incluant certaines actions non cotées, la suppression du seuil minimum de flottant de 10%, et des règles d'exclusion pour les titres à faible poids. L'accès au Nasdaq 100 reste stratégique pour les entreprises, en raison des flux importants de capitaux liés aux fonds indiciels, et d'autres indices pourraient suivre cette tendance d'adaptation.
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