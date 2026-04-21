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Le MSCI s'apprête à connaître sa plus forte hausse quotidienne depuis plus de 5 mois après la hausse des bénéfices au premier trimestre
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 16:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

21 avril -

** Les actions du fournisseur d'indices MSCI MSCI.N augmentent de 6,1 % à 601,24 $, atteignant leur plus haut niveau depuis débutfévrier

** L'action est en passe de réaliser son plus grand bond en un jour depuis le 28 octobre

** Les revenus d'exploitation du 1er trimestre ont bondi à 850,8 millions de dollars, contre 745,8 millions de dollars il y a un an

** Le bénéfice par actionajusté du premier trimestre passe de 4 $ à 4,55 $

** Le directeur général Henry Fernandez déclare que MSCI a enregistré des ventes récurrentes record dans ses segments d'indices et d'analyse au cours du trimestre

** Les revenus d'exploitation de l'indice au 1er trimestre augmentent de 17,7% pour atteindre 496,3 millions de dollars; les ventes du segment analytique augmentent de 10,3% pour atteindre 190 millions de dollars

** 15 analystes considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 3 comme "conservée" et 1 comme "vendue", le PT médian est de 692 $ - données compilées par LSEG

**En incluant les mouvements de la session, le MSCI a augmenté de plus de 4% depuis le début de l'année, comparé à un gain de 4% pour l'indice de référence S&P 500 .SPX .

Valeurs associées

MSCI RG-A
592,760 USD NYSE +4,53%
S&P 500 INDEX
7 085,22 Pts CBOE -0,34%
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