Le MSCI progresse après que Raymond James l'a relevé à "achat fort"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 mars - ** Les actions du fournisseur d'indices MSCI

MSCI.N augmentent de 2,4 % à 562,90 $

** Raymond James relève sa recommandation sur MSCI de "surperformance" à "achat fort" et déclare que le groupe est sa valeur préférée au sein de sa couverture des services d'information.

** La société de courtage affirme que la dynamique des ventes s'est infléchie positivement et que MSCI est confrontée à des risques IA très limités

** La société de courtage ajoute que MSCI et son directeur général joignent le geste à la parole en augmentant les rachats d'actions et les achats d'initiés

** MSCI se négocie désormais à peine au-dessus du multiple du marché, et nous considérons que le rapport risque/récompense est très attractif" - Patrick O'Shaughnessy, analyste chez Raymond James

** 15 courtiers sur 19 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 3 à "conserver" et 1 à "vendre"; PT médian de 695 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action MSCI a baissé de 4,1% depuis le début de l'année