Le moral des consommateurs américains s'améliore légèrement en février

Le moral des consommateurs américains s'est légèrement amélioré au début du mois de février, malgré les inquiétudes persistantes concernant le marché de l'emploi et l'augmentation du coût de la vie, selon une enquête réalisée vendredi. L'enquête de l'Université du Michigan sur les consommateurs a indiqué que l'indice du sentiment des consommateurs avait augmenté à 57,3 ce mois-ci par rapport à une lecture finale de 56,4 en janvier. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que l'indice reculerait à 55,0.

"Alors que le sentiment est actuellement le plus élevé depuis août 2025, les récentes augmentations mensuelles ont été faibles, et le niveau global du sentiment reste très bas dans une perspective historique", a déclaré Joanne Hsu, directrice des enquêtes sur les consommateurs. "Les inquiétudes concernant l'érosion des finances personnelles due à la hausse des prix et au risque élevé de perte d'emploi restent très répandues." La mesure des attentes des consommateurs en matière d'inflation pour l'année à venir est tombée à 3,5 % ce mois-ci, contre 4,0 % en janvier. Les attentes des consommateurs concernant l'inflation au cours des cinq prochaines années ont augmenté à 3,4 %, contre 3,3 % le mois dernier.