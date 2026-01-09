Le moral des consommateurs américains s'améliore début janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le moral des consommateurs américains s'est amélioré au début du mois de janvier, mais les ménages ont continué de s'inquiéter de l'inflation et de l'affaiblissement du marché du travail, selon une enquête réalisée vendredi.

L'enquête de l'Université du Michigan sur les consommateurs a indiqué que l'indice du sentiment des consommateurs avait augmenté à 54,0 ce mois-ci par rapport à une lecture finale de 52,9 en décembre. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse de l'indice à 53,5.

"Bien que les inquiétudes des consommateurs concernant les droits de douane semblent s'estomper progressivement, ils restent prudents quant à la solidité globale des conditions commerciales et des marchés du travail", a déclaré Joanne Hsu, directrice des enquêtes sur les consommateurs, dans un communiqué. "Ils continuent à se concentrer principalement sur les problèmes de la vie quotidienne, tels que les prix élevés et le ralentissement du marché du travail."

La mesure des attentes des consommateurs en matière d'inflation pour l'année à venir est restée inchangée à 4,2 % ce mois-ci. Les attentes des consommateurs en matière d'inflation pour les cinq prochaines années sont passées de 3,2 % le mois dernier à 3,4 %.