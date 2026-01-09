 Aller au contenu principal
Le moral des consommateurs américains s'améliore début janvier
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 16:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le moral des consommateurs américains s'est amélioré au début du mois de janvier, mais les ménages ont continué de s'inquiéter de l'inflation et de l'affaiblissement du marché du travail, selon une enquête réalisée vendredi.

L'enquête de l'Université du Michigan sur les consommateurs a indiqué que l'indice du sentiment des consommateurs avait augmenté à 54,0 ce mois-ci par rapport à une lecture finale de 52,9 en décembre. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse de l'indice à 53,5.

"Bien que les inquiétudes des consommateurs concernant les droits de douane semblent s'estomper progressivement, ils restent prudents quant à la solidité globale des conditions commerciales et des marchés du travail", a déclaré Joanne Hsu, directrice des enquêtes sur les consommateurs, dans un communiqué. "Ils continuent à se concentrer principalement sur les problèmes de la vie quotidienne, tels que les prix élevés et le ralentissement du marché du travail."

La mesure des attentes des consommateurs en matière d'inflation pour l'année à venir est restée inchangée à 4,2 % ce mois-ci. Les attentes des consommateurs en matière d'inflation pour les cinq prochaines années sont passées de 3,2 % le mois dernier à 3,4 %.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

