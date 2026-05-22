Le moral des consommateurs américains continue de se dégrader (Michigan)

La confiance des consommateurs américains s'est fortement dégradée au mois de mai, montrent vendredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'université du Michigan.

Son indice de confiance a atteint 44,8 ce mois-ci après 49,8 en avril, revu nettement en baisse par rapport à une première évaluation qui l'avait donné à 48,2.

Il s'agit d'un nouveau plus bas, en dessous du dernier plancher qui avait été atteint en juin 2022.

Les anticipations d'inflation remontent

Joanne Hsu, l'auteure du rapport, explique cette nouvelle détérioration par la persistance du conflit au Moyen-Orient qui pousse les prix de l'essence à la hausse.

D'après l'enquête, la question du coût de la vie demeure la préoccupation numéro un des consommateurs, 57% d'entre eux jugeant que les tensions inflationnistes rognent leur pouvoir d'achat, contre 50% en avril. Ce sont les ménages à plus faibles revenus et les travailleurs sans diplôme qui disent être les plus touchés.

Le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur la situation actuelle recule ainsi à 45,8 contre 52,5 le mois précédent et celui des anticipations ressort à 44,1 après 48,1 en avril.

Leurs perspectives d'inflation remontent quant à elles à 4,8% sur un an, à comparer avec 4,7% le mois passé.