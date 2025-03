" Le moment est venu de réinvestir " dans l'alternatif selon UBP

(AOF) - " L’allocateur français ne peut plus ignorer l’alternatif ". C’est le message délivré par la banque suisse UBP lors d’un déjeuner de presse organisé à Paris le 13 mars 2025, animé par les co-CEO Nicolas Faller et Michael Lok. Les placements alternatifs sont à l’origine de "beaux succès" en 2024 dans l’asset management pour UBP, avec près de 500 millions d’euros levés dans le monde, mais presque rien en France. Or c’est "le moment de réinvestir" avec la fin de la globalisation et de l’assouplissement quantitatif et la hausse du coût du capital.

La " stratégie systématique " des hedge funds affiche toujours une meilleure performance que les marchés actions et que les marchés obligataires durant les mois "de stress" depuis 2018. UBP se fonde sur une analyse comparative portant sur les dix pires mois sur chacun de ces marchés.

La banque souligne que la dispersion et la volatilité sont deux " ingrédients clés " pour la performance des solutions alternatives obligataires. " Plus la divergence est forte entre les titres de crédit de haute qualité et ceux de faible qualité, plus la performance attendue est élevée ". Parallèlement, " plus la volatilité est importante au sein de la classe d'actifs, plus les aberrations de prix potentielles sont fortes", avec à la clé "une variété d'opportunités d'arbitrage à exploiter ".