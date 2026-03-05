Le mois dernier, OpenAI a dépassé les 25 milliards de dollars de chiffre d'affaires annualisé, selon The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Correction d'une erreur typographique dans le code de conditionnement des médias)
OpenAI a dépassé les 25 milliards de dollars de revenus annualisés à la fin du mois dernier, a rapporté The Information mercredi, citant une personne familière avec le chiffre.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.
