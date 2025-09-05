 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le ministre suisse de l'Economie aux USA pour discuter des droits de douane
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 13:51

(Actualisé avec précisions)

Le ministre suisse de l'Economie, Guy Parmelin, doit rencontrer ce vendredi de hauts responsables de l'administration américaine dans le cadre des initiatives de la confédération helvétique pour atténuer le taux de droits de douane de 39% imposé par le président Donald Trump.

Le Conseil fédéral suisse a indiqué que Guy Parmelin s'est rendu à Washington jeudi soir pour des discussions prévues ce vendredi au "niveau ministériel".

Le ministère suisse des Affaires économiques a refusé de fournir davantage de détails sur les discussions prévues, notamment les noms des responsables américains que Guy Parmelin doit rencontrer.

La Suisse a préparé un nouveau paquet de mesures économiques visant à persuader les Etats-Unis de réduire leurs surtaxes douanières, selon une source proche du dossier.

Il s'agit notamment de propositions visant à encourager les entreprises à investir davantage aux Etats-Unis, ainsi qu'à accroître les achats du pays en matière de défense et à étendre l'accès au marché suisse aux produits énergétiques américains, selon deux autres sources proches du dossier.

Alors que la Suisse cherche à abaisser les droits de douane, actuellement de 39% sur la plupart de ses produits exportés vers les Etats-Unis, le pays veut également éviter de nouvelles surtaxes dans le secteur pharmaceutique, ont ajouté les sources.

Pour le moment, le secteur pharmaceutique n'est pas soumis aux droits de douane américains, mais la menace plane toujours.

Les produits pharmaceutiques représentent un élément clé de l'économie suisse, comptant pour près de la moitié des 65 milliards de francs suisses (69,2 milliards d'euros) d'exportations de la Suisse vers les Etats-Unis dégagés en 2024.

La présidente suisse Karin Keller-Sutter et le ministre de l'Économie avaient déjà effectué le mois dernier un déplacement à Washington pour tenter d'éviter l'application des droits de douane américains infligés à la Suisse, dont les taux sont parmi les plus élevés de tous ceux décidés par Donald Trump.

Le directeur général d'UBS UBSG.S , Sergio Ermotti, a déclaré vendredi redouter que les droits de douane américains n'exercent une pression sur la croissance économique et ne contribuent à une hausse de l'inflation.

Sergio Ermotti a déclaré lors d'un événement économique à Baden, à 25 kilomètres au nord-ouest de Zurich, qu'il était également très déçu par les surtaxes américaines imposées à la Suisse, mais qu'il était convaincu que Berne serait en mesure de parvenir à un accord sur une réduction de leur taux.

(Reportage Dave Graham, rédigé par John Revill, version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

