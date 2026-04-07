Le ministre des transports estime qu'il y a place pour des fusions dans le secteur aérien américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministre américain des transports, Sean Duffy, a déclaré mardi qu'il pensait qu'il y avait de la place pour une consolidation dans le secteur aérien américain, mais a ajouté que toute transaction potentielle ferait l'objet d'un examen minutieux quant à son impact sur les consommateurs.

"S'il y avait une fusion entre certaines des plus grandes compagnies aériennes, elles devraient se séparer de certains de leurs actifs", a déclaré Duffy sur CNBC. "Je ne vais pas m'engager à l'avance sur quoi que ce soit."