Le ministre chinois du Commerce rencontre la directrice générale d'AMD à Pékin

Le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, a rencontré la directrice générale du fabricant américain de processeurs informatiques Advanced Micro Devices AMD.O , Lisa Su, jeudi à Pékin, selon un communiqué publié vendredi par le ministère de Wang.

"Les deux parties ont échangé des points de vue sur le développement commercial de l'entreprise en Chine et le renforcement de la coopération avec la Chine", a indiqué le ministère, sans fournir d'autres détails.