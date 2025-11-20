Le ministre chinois du Commerce appelle à gérer les "incertitudes" commerciales lors d'entretiens avec l'ambassadeur des États-Unis

Le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, a appelé à des efforts pour "gérer les incertitudes" dans les relations commerciales avec les Etats-Unis lors d'une rencontre avec l'ambassadeur américain en Chine, David Perdue, jeudi à Pékin, a indiqué le ministère chinois.

M. Wang a déclaré que les deux pays devraient favoriser la "bonne compréhension" du fait qu'ils doivent coexister et qu'ils peuvent parvenir à des résultats gagnant-gagnant, selon un communiqué du ministère.

Il a fait part des préoccupations de Pékin concernant les droits de douane américains, les contrôles à l'exportation, les restrictions à l'investissement et les clauses restrictives dans les accords commerciaux conclus par Washington avec d'autres pays, et a exposé la position de la Chine sur le différend concernant le fabricant de puces Nexperia .