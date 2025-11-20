 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 038,61
+1,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le ministre chinois du Commerce appelle à gérer les "incertitudes" commerciales lors d'entretiens avec l'ambassadeur des États-Unis
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 15:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, a appelé à des efforts pour "gérer les incertitudes" dans les relations commerciales avec les Etats-Unis lors d'une rencontre avec l'ambassadeur américain en Chine, David Perdue, jeudi à Pékin, a indiqué le ministère chinois.

M. Wang a déclaré que les deux pays devraient favoriser la "bonne compréhension" du fait qu'ils doivent coexister et qu'ils peuvent parvenir à des résultats gagnant-gagnant, selon un communiqué du ministère.

Il a fait part des préoccupations de Pékin concernant les droits de douane américains, les contrôles à l'exportation, les restrictions à l'investissement et les clauses restrictives dans les accords commerciaux conclus par Washington avec d'autres pays, et a exposé la position de la Chine sur le différend concernant le fabricant de puces Nexperia .

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank