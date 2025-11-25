Le ministre américain des transports veut des collations plus saines à bord des avions

Le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, souhaite que les compagnies aériennes abandonnent les bretzels salés et les biscuits caloriques au profit d'options plus saines à bord.

"J'aimerais bien avoir de meilleurs en-cas. J'aimerais bien un petit en-cas plus sain dans l'avion", a déclaré Sean Duffy dans une interview accordée à Blaze News et publiée mardi, ajoutant que ce serait bien mieux "si je ne recevais pas le biscuit très gras plein de beurre, de sucre et de saloperies. Ou ce petit paquet de bretzels".

Airlines for America, un groupe commercial représentant American Airlines AAL.O , Delta Air Lines DAL.N , Southwest Airlines LUV.N , United Airlines UAL.O et d'autres, a refusé de faire des commentaires.

La semaine dernière, Sean Duffy a lancé une nouvelle campagne encourageant les gens à se comporter et à s'habiller correctement pendant les voyages en avion, en demandant aux voyageurs de ne pas porter de pyjamas et de pantoufles à l'aéroport. "Ne vous déchaussez pas et posez vos pieds sur la chaise qui vous précède", a déclaré Sean Duffy lundi.

Sean Duffy supervise une révision du système national de contrôle du trafic aérien, d'un montant de 12,5 milliards de dollars, et s'efforce de remédier à la pénurie persistante de contrôleurs aériens. Il souhaite que le Congrès approuve 19 milliards de dollars supplémentaires pour achever le travail.

Sean Duffy a également essuyé des critiques après que l'USDOT a retiré ce mois-ci un projet de son prédécesseur visant à exiger des compagnies aériennes qu'elles versent aux passagers une compensation en espèces lorsque les perturbations des vols américains sont causées par les transporteurs.

Sean Duffy a défendu la décision d'abandonner le plan d'indemnisation, déclarant à Fox News qu'il adoptait une "approche plus sensée" et que le plan d'indemnisation entraînerait une augmentation du prix des billets. "Nous voulons simplement trouver un juste équilibre entre les compagnies aériennes et les passagers", a déclaré Sean Duffy.

Aux États-Unis, les compagnies aériennes doivent rembourser les passagers en cas d'annulation de vol, mais ne sont pas tenues d'indemniser les clients en cas de retard. L'Union européenne, le Canada, le Brésil et la Grande-Bretagne ont tous des règles d'indemnisation des compagnies aériennes en cas de retard.

Aucune grande compagnie aérienne américaine ne garantit d'indemnisation en espèces en cas de perturbation des vols, mais nombre d'entre elles offrent des chambres d'hôtel, des repas et prennent en charge d'autres frais lorsqu'elles provoquent des retards.