Le ministre américain des transports envisage des fusions de compagnies aériennes

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(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 3 à 8) par David Shepardson

Le ministre américain des Transports, Sean Duffy, a déclaré mardi qu'il pensait qu'il y avait de la place pour une consolidation dans l'industrie aérienne américaine, mais a ajouté que toute transaction potentielle ferait l'objet d'un examen minutieux sur la manière dont elle affecterait les consommateurs.

"S'il y avait une fusion entre certaines des plus grandes compagnies aériennes, elles devraient se séparer de certains de leurs actifs", a déclaré M. Duffy sur CNBC. "Je ne vais pas m'engager à l'avance sur quoi que ce soit

La forte hausse des prix du kérosène pendant la guerre américano-israélienne contre l'Iran a alimenté les spéculations sur la possibilité d'un nouveau cycle de consolidation dans le secteur aérien américain. Toute transaction devrait être approuvée par le président Donald Trump, le ministère des transports et le ministère de la justice, a déclaré M. Duffy.

"Qui sait qui va s'aligner? Y a-t-il de la place pour des fusions dans le secteur de l'aviation? Oui, je pense que oui", a déclaré M. Duffy, tout en reconnaissant qu'"il y a beaucoup de bavardages" au sujet d'accords potentiels.

Pendant des décennies, les autorités concurrence ont approuvé une série de fusions qui ont permis à quatre compagnies aériennes américaines - American Airlines, Delta Air Lines

DAL.N , United Airlines UAL.O et Southwest Airlines LUV.N - de contrôler environ 80 % du marché intérieur du transport de passagers.

En 2024, JetBlue a annulé sa fusion de 3,8 milliards de dollars avec Spirit Airlines, en difficulté, après qu'un juge américain a bloqué l'opération pour des raisons de concurrence. L'année dernière, JetBlue a annoncé un partenariat avec United, permettant aux voyageurs de réserver des vols sur les sites Web des deux transporteurs et d'accumuler et d'utiliser de manière interchangeable les points de leurs programmes de fidélisation.

En 2024, les ministères de la justice et des transports de l'ancien président Joe Biden ont ouvert une vaste enquête publique sur la concurrence dans le transport aérien.

M. Biden a fait du renforcement de la concurrence dans le secteur aérien une priorité absolue et son administration a adopté une approche agressive pour bloquer les efforts de consolidation dans l'industrie du transport aérien.