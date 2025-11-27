 Aller au contenu principal
Le ministère brésilien de l'Agriculture déclare que la Chine a banni cinq exportateurs de soja
information fournie par Reuters 27/11/2025 à 19:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ana Mano

Le ministère brésilien de l'Agriculture a été informé par les autorités chinoises que cinq exportateurs de soja brésilien ont été interdits d'expédier le grain vers le pays asiatique, a-t-il déclaré jeudi.

Mercredi, le journal brésilien Folha de Sao Paulo a rapporté que la Chine avait empêché 69 000 tonnes de soja brésilien d'entrer sur son territoire après avoir trouvé du blé traité avec des pesticides dans la cale du navire transportant la cargaison.

"Il s'agit de cinq installations, parmi plus de 2 000 autorisées à exporter du soja vers la Chine", a déclaré le ministère sans fournir d'autres détails. "L'affaire est traitée en priorité absolue."

Selon le rapport de Folha, les exportations de deux usines de Cargill ainsi que de trois autres contrôlées par Louis Dreyfus, CHS Agronegocio et 3Tentos TTEN3.SA seraient suspendues à partir de jeudi en relation avec l'incident.

Cargill, Louis Dreyfus et CHS Agronegocio n'ont pas répondu aux demandes de commentaires, tandis que 3Tentos a refusé de commenter.

Le ministère de l'Agriculture a déclaré qu'il entretenait toujours "une relation solide et stratégique avec la Chine", ajoutant que le Brésil exporterait cette année plus de 100 millions de tonnes de soja vers son principal partenaire commercial agricole.

"Lorsqu'il est informé d'une éventuelle non-conformité, le gouvernement brésilien procède à des évaluations en faisant preuve de transparence, de responsabilité et d'agilité", a déclaré le ministère.

