Le ministère américain du commerce retire son projet de règlement sur les exportations de puces d'IA, selon le site web du gouvernement

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(Ajoute des détails et des commentaires) par Karen Freifeld

Le ministère américain du commerce a retiré vendredi un projet de règlement sur les exportations de puces d'intelligence artificielle, selon un site web du gouvernement.

Un projet de règlement , censé régir l'accès mondial aux puces d'IA, avait été envoyé à d'autres agences pour commentaires à la fin du mois de février. Le site n'a pas indiqué la raison de ce retrait.

Un porte-parole du ministère du commerce n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Ce retrait marque le dernier rétropédalage de l'administration Trump dans ses efforts pour révoquer et remplacer un cadre publié par l'administration Biden en janvier 2025 pour l'exportation de puces d'intelligence artificielle.

Au printemps dernier, le département du commerce a déclaré qu'il allait remplacer la règle par une règle beaucoup plus simple qui garantissait la domination américaine en matière d'intelligence artificielle.

La règle, intitulée "AI Action Plan Implementation", a été publiée sur le site web de l'Office of Information and Regulatory Affairs le 26 février, "en attente d'examen", avant d'être retirée.

Selon un document consulté par Reuters, le plan envisageait d'exiger des pays étrangers qu'ils investissent dans des centres de données américains ou qu'ils fournissent des garanties de sécurité comme condition à l'octroi d'exportations de 200 000 puces ou plus.

Le plan s'éloigne nettement de l'approche Biden, qui exemptait les proches alliés des États-Unis de la plupart des restrictions sur les exportations des puces convoitées et divisait le monde en trois niveaux. La règle Biden a couronné quatre années d'efforts de la part de cette administration pour entraver l'accès de la Chine aux puces avancées tout en maintenant la position dominante des États-Unis dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Un ancien fonctionnaire a déclaré vendredi que le retrait de la dernière règle prévue reflétait probablement des divergences de vues au sein de l'administration sur la manière de parvenir à une domination mondiale en matière d'IA et de répondre aux préoccupations en matière de sécurité nationale.

Dans un communiqué publié le 5 mars sur le service de médias sociaux X, le ministère américain du commerce a déclaré qu'il débattait de nouvelles règles, mais qu'elles ne seraient pas similaires à ce qu'il a décrit comme un cadre "lourd, excessif et désastreux" proposé par l'administration de M. Biden.

Toutefois, des personnes connaissant bien le projet qui a circulé ont déclaré à Reuters qu'il semblait lui aussi très lourd.