Le ministère américain du Commerce retire son projet de règlement sur les exportations de puces d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte du paragraphe 1, ajout d'un commentaire d'un fonctionnaire de l'administration au paragraphe 4) par Karen Freifeld

Le ministère américain du Commerce a retiré vendredi une règle prévue sur les exportations de puces d'intelligence artificielle, le dernier rétropédalage de l'administration Trump dans ses efforts pour promouvoir une domination américaine sûre en matière d'IA.

À la fin du mois dernier, le ministère avait envoyé à d'autres agences un projet de règlement , destiné à remplacer un règlement de l'ère Biden datant de janvier 2025 sur l'accès mondial aux puces d'intelligence artificielle, afin d'obtenir leurs commentaires.

Une notification relative à la règle "AI Action Plan Implementation" a été publiée sur le site web du Bureau de l'information et des affaires réglementaires le 26 février, indiquant que la règle était en cours d'examen, avant d'être retirée vendredi.

"Cette prétendue règle a toujours été un projet et reste un projet", a déclaré un fonctionnaire américain interrogé sur ce retrait. "Toutes les discussions qui ont été rapportées précédemment étaient préliminaires." Au printemps dernier, le département du commerce a déclaré qu'il allait révoquer et remplacer la règle de l'ère Biden par une règle beaucoup plus simple qui garantissait la domination de l'IA américaine, mais aucune nouvelle réglementation n'est apparue.

Le dernier projet de Trump envisageait d'exiger des investissements des pays étrangers dans les centres de données américains ou des garanties de sécurité comme condition pour accorder des exportations de 200 000 puces ou plus, selon un document vu par Reuters la semaine dernière.

Les entreprises étrangères souhaitant exporter jusqu'à 100 000 puces devraient fournir des garanties de gouvernement à gouvernement, selon le document.

Ce plan s'est écarté nettement de l'approche adoptée par M. Biden, qui divisait le monde en trois catégories: les alliés, qui pouvaient recevoir un nombre illimité de puces; la majeure partie du monde, qui était soumise à un nombre limité de puces; et les pays suscitant des inquiétudes, qui ne pouvaient recevoir les puces tant convoitées. La règle Biden a couronné quatre années d'efforts de la part de cette administration pour entraver l'accès de la Chine aux puces avancées tout en maintenant la position dominante des États-Unis dans le domaine de l'IA.

Un ancien fonctionnaire a déclaré vendredi que le retrait de la dernière règle prévue reflétait probablement des divergences de vues au sein de l'administration Trump sur la manière de parvenir à une suprématie mondiale en matière d'IA et de répondre aux préoccupations en matière de sécurité nationale. Le 5 mars, le département du commerce a publié sur X qu'il était "déterminé à promouvoir des exportations sûres de la pile technologique américaine." Il a déclaré qu'il y avait des discussions internes au gouvernement sur la formalisation de l'approche adoptée pour les accords visant à envoyer des puces américaines en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, où les deux pays ont accepté d'investir aux États-Unis. Il a toutefois précisé que le ministère ne reviendrait pas à la règle de diffusion de l'IA de M. Biden, qu'il a qualifiée de contraignante."