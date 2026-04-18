Le ministère américain de la justice refuse d'apporter son aide à l'enquête française sur le X de Musk, selon le WSJ

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(Ajout de détails tirés du rapport du WSJ et d'éléments de contexte dans l'ensemble du document)

Le ministère américain de la Justice a fait savoir aux forces de l'ordre françaises qu'il ne les aiderait pas à enquêter sur la plateforme de médias sociaux X du milliardaire de la technologie Elon Musk, a rapporté samedi le Wall Street Journal, citant une lettre du Bureau des affaires internationales du ministère de la Justice, datée de vendredi.

En février, les procureurs de Paris ont perquisitionné les bureaux français de X et ont ordonné à Musk de répondre à des questions dans le cadre d'une enquête élargie. Cette enquête, qui dure depuis un an, porte sur des soupçons d'abus d'algorithmes et d'extraction frauduleuse de données de la part de X ou de ses dirigeants.

"Cette enquête cherche à utiliser le système juridique pénal en France pour réglementer une place publique pour la libre expression d'idées et d'opinions d'une manière contraire au premier amendement de la Constitution des États-Unis", indique la lettre examinée par le Journal.

La lettre ajoute que les demandes d'assistance de la France aux États-Unis "constituent un effort pour impliquer les États-Unis dans une procédure pénale politiquement chargée visant à réglementer à tort, par des poursuites, les activités commerciales d'une plateforme de médias sociaux".

X et Musk ont fait l'objet d'un examen minutieux de la part des régulateurs et des gouvernements de plusieurs pays depuis qu'il a pris le contrôle de la plateforme, les autorités examinant des questions telles que la modération du contenu, les pratiques en matière de données et le respect des lois locales.

Les procureurs ont déclaré que l'enquête se concentre sur la question de savoir si les algorithmes de X ont faussé le traitement du contenu sur la plateforme et si la société a extrait de manière inappropriée des données sur les utilisateurs, après les plaintes des législateurs français et des groupes de défense des droits.

"Nous sommes reconnaissants au ministère de la Justice d'avoir rejeté cette tentative d'un procureur de Paris de contraindre notre directeur général et plusieurs employés à se soumettre à des entretiens", a déclaré un responsable de xAI au WSJ, ajoutant que xAI espère que les procureurs "reconnaissent qu'il n'y a pas d'actes répréhensibles ici, et mettent fin à leur enquête sans fondement".

Le ministère américain de la Justice, les autorités françaises et xAI n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport.