Le ministère américain de l'Énergie met fin à la subvention accordée au projet d'hydroxyde de lithium d'American Battery

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

American Battery Technology ABAT.O a déclaré mercredi que le ministère américain de l'Énergie avait mis fin à sa subvention pour la mise en place d'une installation de fabrication d'hydroxyde de lithium de qualité cathode de batterie.

Dans le cadre de cette subvention, le Bureau de la chaîne d'approvisionnement énergétique pour la fabrication (MESC) du ministère de l'Énergie apporterait 57,7 millions de dollars, tandis que l'entreprise investirait un montant équivalent dans l'installation.

Le 9 octobre, il restait environ 52 millions de dollars de fonds remboursables du ministère de l'Énergie, a indiqué l'entreprise.

La résiliation fait suite à un avis publié en mai selon lequel toutes les subventions du MESC feraient l'objet d'un audit en vertu d'un mémorandum du DOE.

L'entreprise a indiqué qu'elle avait fait appel de cette décision et qu'elle prévoyait de recourir à des mécanismes de résolution des litiges.

Malgré ce revers, l'entreprise a déclaré qu'elle avait levé plus de 52 millions de dollars sur les marchés publics cette année et qu'elle poursuivrait le projet sans en modifier le calendrier ou la portée.

En avril, la société a reçu une lettre d'intérêt de la part de la banque américaine Export-Import pour un financement de 900 millions de dollars afin de soutenir la construction de sa mine de lithium et de sa raffinerie basées dans le Nevada.