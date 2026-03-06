Le MiniMed de Medtronic chute lors de ses débuts au Nasdaq, mais sa valorisation atteint 5,35 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste et d'une citation de dirigeant tout au long de l'article) par Arasu Kannagi Basil

Les actions de MiniMed MMED.O , la filiale de Medtronic spécialisée dans le diabète, ont ouvert à 4,8 % en dessous de leur prix d'offre lors de la première cotation au Nasdaq vendredi, l'évaluant à 5,35 milliards de dollars, alors que la volatilité accrue du marché continue d'ébranler le marché des nouvelles cotations.

Le marché des introductions en bourse a connu des difficultés au cours du mois dernier en raison des inquiétudes liées à la perturbation de l'IA et de l'incertitude liée au conflit au Moyen-Orient, ce qui a freiné l'appétit des investisseurs pour les nouvelles introductions en bourse.

Le CBOE Volatility Index .VIX , l'indicateur le plus regardé à Wall Street pour mesurer l'anxiété des investisseurs, a atteint son plus haut niveau depuis quatre mois vendredi, la faiblesse du rapport sur l'emploi ayant encore pesé sur le moral des investisseurs.

Le fait que MiniMed procède à son introduction en bourse dans un contexte de forte volatilité du marché "montre que le marché américain des introductions en bourse est toujours ouvert, mais qu'il est devenu un marché d'acheteurs sensibles aux prix", a déclaré Lukas Muehlbauer, associé de recherche chez IPOX.

L'action a ouvert à 19,05 dollars l'unité, alors que le prix de l'offre était de 20 dollars, ce qui a permis à la société de vendre 28 millions d'actions et de lever 560 millions de dollars. Les actions ont été vendues bien en dessous de la fourchette commercialisée de 25 à 28 dollars l'unité.

Certains analystes craignaient que les perspectives de croissance de MiniMed ne justifient pas l'évaluation de plus de 7 milliards de dollars que la société cherchait à obtenir lors de son introduction en bourse.

MiniMed a été fondée en 1983 dans le but de rendre le traitement du diabète portable et axé sur le consommateur. Medtronic a repris l'entreprise il y a près de 25 ans.

La société fabrique des produits tels que des pompes à insuline, des systèmes de surveillance du glucose et des capteurs pour le diabète de type 1 et de type 2.

L'entreprise a renoué avec la croissance au cours des derniers trimestres après avoir répondu aux préoccupations réglementaires concernant la qualité de la gestion et les problèmes de cybersécurité liés à certains dispositifs au cours des années précédentes.

"Je ne considère plus l'entreprise comme étant en phase de redressement. Nous sommes vraiment au point d'accélération", a déclaré Que Dallara, directeur général de MiniMed, à Reuters.

"Nous avons également continué à respecter notre feuille de route La société lancera son système intelligent d'injection quotidienne multiple, appelé MiniMed Go, aux États-Unis au printemps, a-t-elle déclaré.