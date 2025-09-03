 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le mineur de cuivre Teck reporte l'approbation de grands projets dans le cadre d'un réexamen de ses activités
03/09/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Teck Resources TECKb.TO a déclaré mardi en fin de journée qu'elle reporterait l'approbation de projets de croissance majeurs jusqu'à ce que sa mine de cuivre Quebrada Blanca Phase 2 (QB2) au Chili atteigne un niveau d'exploitation stable et une production cible, dans le cadre d'un examen des opérations à l'échelle de l'entreprise.

L'exploitant canadien de mines de cuivre a indiqué qu'il avait entamé le processus d'examen en août afin d'améliorer les performances dans l'ensemble de l'entreprise, et qu'il prévoyait de le conclure d'ici octobre, avec une prévision actualisée pour ses résultats du troisième trimestre.

"Nous nous attendons à une réaction négative à l'examen des opérations de Teck et aux changements de direction, car bien que ces changements puissent en fin de compte conduire à une meilleure performance opérationnelle, ils créent une incertitude jusqu'à la mise à jour des prévisions d'octobre", ont déclaré les analystes de RBC Capital Market dans une note.

La société a également nommé des vice-présidents principaux des opérations pour l'Amérique latine et l'Amérique du Nord, qui relèveront du directeur général Jonathan Price.

La mine QB2, située dans le nord de la région de Tarapaca au Chili, est détenue indirectement à 60 % par Teck.

