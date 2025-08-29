 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le mineur de bitcoins IREN bondit après avoir enregistré un bénéfice supérieur à celui du quatrième trimestre et obtenu le statut de partenaire de Nvidia
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 14:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 août - ** Les actions d'IREN IREN.O ont augmenté de 16,9 % avant la cloche à 26,93 $ après que le mineur de bitcoin ait réalisé un bénéfice trimestriel et dépassé les attentes de Wall Street. ** Les actions d'IREN sont en voie de réaliser leur plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis novembre, si les gains se maintiennent. ** Le mineur de bitcoins basé en Australie a annoncé jeudi un bénéfice net de 176,9 millions de dollars au quatrième trimestre, contre une perte nette de 27 millions de dollars il y a un an, dépassant les prévisions des analystes de 31,95 millions de dollars, selon les données de LSEG. ** La société a également mentionné une expansion à 10,9k GPU et un chiffre d'affaires annualisé de 200 à 250 millions de dollars pour AI Cloud d'ici à décembre 2025, et a obtenu le statut de partenaire privilégié de Nvidia NVDA.O . ** L'exercice 25 a été une année exceptionnelle sur le plan financier et opérationnel, avec des résultats records, notamment un bénéfice net élevé et une croissance de l'Ebitda de plus de 10 fois", a déclaré Daniel Roberts, co-PDG d'IREN. ** Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a plus que triplé pour atteindre 187,3 millions de dollars, contre 57,44 millions de dollars pour la période comparable, dépassant de peu le consensus de 186,54 millions de dollars.

** 10 des 12 analystes couvrant IREN considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat" et 2 comme un "maintien"; le PT médian est de 22 $, selon les dernières données de LSEG.

** Jusqu'à la clôture de jeudi, l'action a progressé de 135 % depuis le début de l'année.

Devises

Valeurs associées

BTC/USD
110 533,9710 USD CryptoCompare -1,36%
IREN LTD
23,0400 USD NASDAQ 0,00%
NVIDIA
180,1700 USD NASDAQ 0,00%
