Le milliardaire Peter Thiel s'apprête à vendre pour 280 millions de dollars d'actions Palantir ; les actions sont en baisse

3 mars - ** Les actions de Palantir PLTR.O , fournisseur d'outils et de services d'intelligence artificielle de niveau militaire, chutent de 3,6 % à 140 $ avant la mise sur le marché

** Le milliardaire de la technologie Peter Thiel, l'un des cofondateurs de PLTR, vendra 2 millions d'actions PLTR d'une valeur de 280 millions de dollars, selon un dépôt effectué lundi en fin de journée

** Thiel figure parmi les cinq plus gros détenteurs d'actions PLTR, selon les données compilées par LSEG

** PLTR devrait mettre fin à une série de quatre jours de gains, si les pertes se maintiennent ** Les actions mondiales ont été mises sous pression mardi dans un contexte de fortes inquiétudes géopolitiques, les investisseurs évaluant les retombées des frappes américaines et israéliennes sur l'Iran

** À la dernière clôture, les actions PLTR ont baissé de plus de 18% depuis le début de l'année, après une hausse de plus de 135% en 2025