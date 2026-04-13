Le médicament de Spyre contre les maladies inflammatoires de l'intestin réduit l'activité de la maladie dans une étude de phase intermédiaire

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(Ajout d'actions au paragraphe 1 et de commentaires d'analystes aux paragraphes 7 et 9) par Siddhi Mahatole

Spyre Therapeutics SYRE.O a déclaré lundi que son médicament expérimental a montré une réduction significative de l'activité de la maladie lorsqu'il a été testé sur des patients atteints de colite ulcéreuse dans une étude de stade intermédiaire, ce qui a fait grimper ses actions de 24,4 % avant la cloche.

Le médicament, SPY001, a atteint l'objectif principal de l'essai en réduisant une mesure clé de l'inflammation au niveau des tissus après 12 semaines de traitement, a déclaré le développeur du médicament.

La colite ulcéreuse est une maladie inflammatoire chronique qui provoque des gonflements et des ulcères dans la paroi du côlon et du rectum.

Dans l'étude, 40 % des patients ont obtenu une rémission clinique et 51 % ont montré une amélioration visible des tissus intestinaux.

SPY001 est conçu pour s'appuyer sur l'activité d'Entyvio de Takeda Pharmaceutical 4502.T , avec un effet plus durable et un dosage d'induction plus élevé, a déclaré Spyre.

Six patients ont signalé des effets indésirables survenus au cours de la période d'induction, dont un événement grave non lié au médicament. L'effet secondaire le plus fréquent était le mal de dos, signalé par deux patients.

"Il est très encourageant de constater que SPY001 a non seulement dépassé les références en matière de rémission, mais aussi d'amélioration endoscopique, ce qui témoigne d'un contrôle plus profond de la maladie et d'un profil potentiel de meilleur de sa catégorie", a déclaré Debanjana Chatterjee, analyste chez Jones Trading.

L'essai à mi-parcours comporte deux parties: une phase initiale ouverte suivie d'une phase randomisée, contrôlée par placebo, testant plusieurs médicaments Spyre seuls et en association.

"Si SPY001 montre effectivement une efficacité supérieure dans les essais contrôlés par placebo, il pourrait réduire la part de marché d'Entyvio, même s'il est commercialisé en monothérapie", a ajouté Debanjana Chatterjee.

L'Entyvio de Takeda a été approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis pour la colite ulcéreuse modérément à sévèrement active en mai 2014; une version sous-cutanée a été approuvée en septembre 2023.